Яндекс.Касса посчитала как прошел всемирный день шоппинга

В 9,5 раз вырос оборот в ведущих китайских интернет-магазинах, посчитали аналитики Яндекс.Кассы, подводя итоги всемирного дня шоппинга.

Сумма транзакций по остальным интернет-магазинам, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, за этот день выросла в 10,5 раз по сравнению со средним уровнем оборота за предыдущий месяц.

Количество покупок 11 ноября в ведущих китайских интернет-магазинах на 661% превысило среднедневной показатель, количество покупателей выросло в шесть раз. Средний чек несмотря на скидки до 90%, которые площадки в этот день предлагают клиентам, за счет роста спроса поднялся на 25% относительно среднего показателя в октябре и составил 883 рубля.

Суммарно по всем интернет-магазинам количество покупок в день всемирной распродажи выросло на 750% относительно среднедневного уровня, число покупателей на 656%, средний чек поднялся на 24% и составил 889 рублей.

Интерес к всемирному дню шопинга в равной степени проявляют жители всех регионов России — количество продаж на душу населения равно высокое во всех федеральных округах. Самыми расточительными в этом году оказались жители Самары. Средний чек у покупателей из этого города в китайских интернет магазинах составил 1179 рублей. Жители Москвы и Петербурга тратили в среднем 1004 и 1014 рубля соответственно.