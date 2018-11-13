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Яндекс.Касса посчитала как прошел всемирный день шоппинга

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Яндекс.Касса
Яндекс.Касса
Агрегаторы и платежные шлюзы

В 9,5 раз вырос оборот в ведущих китайских интернет-магазинах, посчитали аналитики Яндекс.Кассы, подводя итоги всемирного дня шоппинга.

Сумма транзакций по остальным интернет-магазинам, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, за этот день выросла в 10,5 раз по сравнению со средним уровнем оборота за предыдущий месяц.

Количество покупок 11 ноября в ведущих китайских интернет-магазинах на 661% превысило среднедневной показатель, количество покупателей выросло в шесть раз. Средний чек несмотря на скидки до 90%, которые площадки в этот день предлагают клиентам, за счет роста спроса поднялся на 25% относительно среднего показателя в октябре и составил 883 рубля.

Суммарно по всем интернет-магазинам количество покупок в день всемирной распродажи выросло на 750% относительно среднедневного уровня, число покупателей на 656%, средний чек поднялся на 24% и составил 889 рублей.

Интерес к всемирному дню шопинга в равной степени проявляют жители всех регионов России — количество продаж на душу населения равно высокое во всех федеральных округах. Самыми расточительными в этом году оказались жители Самары. Средний чек у покупателей из этого города в китайских интернет магазинах составил 1179 рублей. Жители Москвы и Петербурга тратили в среднем 1004 и 1014 рубля соответственно.

Округ

Рост числа покупок по сравнению с обычным днем

ЮФО

в 9,3 раз

ДФО

в 8,2 раз

ЦФО

в 7 раз

СЗФО

в 6,7 раз

ПФО

в 6,7 раз

УФО

в 6,8 раз

СФО

в 6,6 раз
Компании и сервисы: Яндекс.Касса
Автор: Анна
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