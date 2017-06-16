Яндекс.Касса позволит использовать Viber для оплаты счетов

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и сервисы теперь могут выставлять счета через Viber, а их клиенты — оплачивать товары и услуги в популярном мессенджере. Новая возможность стала доступна благодаря сотрудничеству Кассы с сервисом маркетинговых рассылок Imobis.

Приём платежей в Viber подойдёт любому бизнесу, который использует мессенджер как канал общения с клиентом. Это может быть сервис доставки еды, магазин авторских вещей и аксессуаров или, к примеру, провайдер домашнего интернета. Счёт на оплату можно вставить в любое сервисное сообщение Viber — в частности, о поступлении нового товара, акциях или скидках. Это позволит увеличить продажи и сделать процесс оплаты более удобным для клиента. В сервисное сообщение Viber можно добавить текст, изображения, ссылки и другие элементы, доступные в мессенджере.

Выставлять счета в Viber компания может как через личный кабинет в Imobis, так и через бота в мессенджере. Например, последнее удобно, когда курьер привёз заказ, а у покупателя не оказалось нужной суммы наличными: можно быстро выставить счёт со смартфона и принять мобильный платёж. Если по какой-то причине Viber-сообщение со счётом не будет доставлено, сервис отправит клиенту смс с короткой платёжной ссылкой.

Чтобы выставлять счета в Viber, нужно подписать договор с Яндекс.Кассой и подключиться к Imobis. Сложная техническая интеграция не нужна. История оплаченных счетов будет храниться в личных кабинетах компании в Яндекс.Кассе и Imobis.