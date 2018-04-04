Яндекс.Касса предложила новое решение для приёма платежей в мобильных приложениях

Яндекс.Касса выпустила новый мобильный SDK — инструмент, позволяющий компаниям добавлять приём платежей в свои мобильные приложения. Обновлённая версия SDK предоставляет готовый платёжный интерфейс, который сделает процесс оплаты покупок на смартфонах и планшетах понятным и удобным.

Весь процесс оплаты будет происходить в интерфейсе мобильного приложения магазина, без перехода на внешнюю платёжную веб-страницу. Если у человека есть аккаунт на Яндексе, нужно будет ввести логин и пароль. Система авторизации распознает пользователя, а мобильный SDK позволит оплатить с банковской карты или в одно касание из электронного кошелька.

«По данным аналитиков Яндекс.Кассы, 40% платежей в интернете совершают сегодня с мобильных устройств. Поэтому бизнесу важно предоставить удобные платёжные возможности тем, кто привык покупать со смартфонов и планшетов. Новый мобильный SDK Яндекс.Кассы эффективно решает эту задачу. С его помощью можно быстро подключить приём мобильных платежей с удобным интерфейсом. Это поможет компаниям увеличить продажи, а их клиенты останутся довольны уровнем сервиса и, скорее всего, захотят вернуться за следующими покупками», — говорит менеджер по продуктам Яндекс.Кассы Максим Иванов.

Мобильный SDK Яндекс.Кассы позволяет встраивать возможность онлайн-оплаты в приложения для Android и iOS. Для его использования компаниям не обязательно иметь сертификат безопасности PCI DSS — он есть у Кассы, которая работает в полном соответствии с его стандартами. Мобильный SDK — это часть новой технологической платформы Кассы. Другие решения этой платформы — API для приёма платежей и YCheckoutJS для приёма оплаты с банковских карт на сайтах.