Яндекс.Касса представила новый mPos-теминал для работы по ФЗ-54

Яндекс.Касса обновила мобильные терминалы продаж mPos: теперь они могут фискализировать чеки по требованиям ФЗ-54. Например, это будет полезно курьерам при оформлении продажи на месте.

Терминал работает в паре со смартфоном или планшетом (Android 4.1 и более новые; iOS 8.0 и более новые). С помощью терминала можно принимать до 15 000 рублей за одни раз (максимум 100 000 рублей в сутки, расширение лимита — по запросу). Покупатели смогут заплатить карточкой Visa, MasterCard и «Мир», или телефоном с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Комиссия — 2,75%, взимается с успешной операции.

Фискализированные чеки успешной операции можно «пробить» вручную на кассовом аппарате, который уже использует магазин для учёта оплаты наличными; или заказать 2can Касса 5 — она настроена для работы в связке с мобильным терминалом Яндекс.Кассы.

Продавец или курьер забивает данные о покупке на «Кассу 5», сумма передаётся на mPOS, покупатель прикладывает карту, платёж проходит, «Касса 5» печатает чек. Если продавец использует мобильный терминал с «Кассой 5», смартфон не понадобится.