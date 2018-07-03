+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Касса представила новый mPos-теминал для работы по ФЗ-54

Яндекс.Касса обновила мобильные терминалы продаж mPos: теперь они могут фискализировать чеки по требованиям ФЗ-54. Например, это будет полезно курьерам при оформлении продажи на месте.

Терминал работает в паре со смартфоном или планшетом (Android 4.1 и более новые; iOS 8.0 и более новые). С помощью терминала можно принимать до 15 000 рублей за одни раз (максимум 100 000 рублей в сутки, расширение лимита — по запросу). Покупатели смогут заплатить карточкой Visa, MasterCard и «Мир», или телефоном с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Комиссия — 2,75%, взимается с успешной операции.

Фискализированные чеки успешной операции можно «пробить» вручную на кассовом аппарате, который уже использует магазин для учёта оплаты наличными; или заказать 2can Касса 5 — она настроена для работы в связке с мобильным терминалом Яндекс.Кассы.

Продавец или курьер забивает данные о покупке на «Кассу 5», сумма передаётся на mPOS, покупатель прикладывает карту, платёж проходит, «Касса 5» печатает чек. Если продавец использует мобильный терминал с «Кассой 5», смартфон не понадобится.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 июня / Комментарии
МГТС выходит на рынок онлайн-касс

МГТС выходит на рынок онлайн-касс

ПАО «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявляет о старте продаж комплексной услуги для малого и среднего бизнеса на основе облачного решения – «МГТС-Касса».

далее →

9 июня / Комментарии
Яндекс.Касса запустила приём платежей в офлайне через мессенджеры

Яндекс.Касса запустила приём платежей в офлайне через мессенджеры

Яндекс.Касса обновила свою технологическую платформу. Теперь с её помощью компании смогут принимать платежи в офлайне через мессенджеры. Этот способ оплаты популярен среди иностранных туристов, путешествующих по России, — в частности, китайских.

далее →

14 мая / Комментарии
«Одноклассники» запустили собственный кешбэк-сервис

«Одноклассники» запустили собственный кешбэк-сервис

Социальная сеть «Одноклассники» запустила внутренний кешбэк-сервис. Пользователи услуги получат кешбэк за участие в промоакциях и офлайн-покупки.

далее →

4 мая / Комментарии
В Instagram появились встроенные платежи для оплаты товаров

В Instagram появились встроенные платежи для оплаты товаров

Instagram тестирует встроенные платежи для оплаты товаров и услуг брендов без необходимости перехода на сайт продавца или ввода информации о платеже.

далее →

4 мая / Комментарии
Google Pay стал доступен в браузерах и на iOS

Google Pay стал доступен в браузерах и на iOS

Компания Google объявила о начале работы сервиса Google Pay в десктопных веб-сервисах и на мобильных устройствах на платформе iOS.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!