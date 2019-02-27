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Яндекс.Касса признана лучшим платежным провайдером 2019 года

Яндекс.Касса получила международную премию Merchant Payments Ecosystem (МРЕ) в номинации Best PSP — лучший платежный провайдер по версии 2019 года.

Жюри премии оценило сервисные преимущества и технологические достижения Яндекс.Кассы. Среди них — экосистема платежных методов, инвойсинг ведущих российских банков, онлайн-кредитование, сервисы платежей частями и в рассрочку, технология моментальных B2B-платежей, антифрод-система на базе машинного обучения и другие опции. Сегодня Яндекс.Кассу используют более 90 тыс сайтов по всеми миру и 31,7% сайтов рунета (по данным MARC, 2018).

«Признание профессионального сообщества на международном уровне значимо для нас. Яндекс.Касса уже была отмечена наградой за инновационные решения в 2017 году. Новая победа обобщает наши достижения как платежного провайдера и подтверждает, что мы движемся в верном направлении не только относительно российского рынка, но и в рамках международной повестки, перспектив и ожиданий лидирующих мировых компаний. Мы стремимся не просто соответствовать платежным трендам, но и задавать их», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс.Денег.

Премия MPE Awards появилась в 2010 году как первая европейская награда, вручаемая эквайринговым и процессинговым сервисам, платежным провайдерам и сетям POS-терминалов за значительный вклад в развитие платежной индустрии Европы. Награда вручается в Берлине во время конференции MPE. В этом году в конференции приняли участие более 1000 представителей финтех-компаний со всего мира.

Автор: Анна
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