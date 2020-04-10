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Яндекс.Касса снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий

С помощью Яндекс.Кассы компании смогут настроить прием онлайн-платежей банковскими картами и из кошельков в Яндекс.Деньгах с комиссией 1%. Сервис установит такой процент с 15 апреля по 30 сентября 2020 года в соответствии с решением Центробанка РФ для поддержки онлайн-бизнеса.

Новая возможность будет доступна любым компаниям, которые продают социально значимые товары — например, еду и продукты, лекарства, одежду. Снижение комиссии в Яндекс.Кассе поможет бизнесу, который работает в онлайне, адаптироваться к изменившимся условиям рынка электронной торговли.

«Со снижением комиссии за прием онлайн-оплаты картами и из кошельков компаниям будет проще поддерживать продажи через интернет. Для тех, кто только планирует выйти в онлайн, эта возможность тоже станет хорошим подспорьем. И Яндекс.Касса окажет бизнесу всестороннюю поддержку. Сегодня с нами работают больше 120 тыс. компаний, и мы будем использовать все наши возможности и накопленный опыт, чтобы помочь бизнесу в новых условиях», — говорит Оксана Коробкина, коммерческий директор Яндекс.Денег.

Настроить прием платежей картами и из электронных кошельков через Яндекс.Кассу с комиссией 1% смогут компании, которые продают еду и продукты, лекарства и другие медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса, бытовую технику, электронику и устройства связи. По решению Центробанка РФ, в случае с продавцами техники сниженная комиссия будет действовать только для чеков на сумму до 20 тыс. рублей.

Автор: Анна
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