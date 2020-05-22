Яндекс.Касса создала сервис для маркетплейсов

Яндекс.Касса запустила специальное решение для маркетплейсов и онлайн-сервисов, которые предлагают товары и услуги продавцов на своих платформах. Новый сервис позволяет автоматически распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплатит в одном онлайн-заказе. При этом самой площадке не придется оформлять платежные поручения и проводить деньги через свой расчетный счет. Решение поможет интернет-площадкам контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также сократить документооборот.

Новый сервис подойдет любой компании, которая предлагает на своем сайте или в приложении товары и услуги разных продавцов — юридических лиц. Обычно такие площадки получают деньги от покупателей на свой расчетный счет, а затем сами распределяют их между партнерами. При расчете с помощью нового решения деньги проходят не через площадку, а сразу поступают на счета продавцов. При использовании сервиса интернет-площадки смогут брать комиссию с продавцов и сами определять ее размер. Автоматическое распределение платежей позволит компаниям тратить меньше времени на документооборот и экономить ресурсы бухгалтерии.

Сервис поддерживает возможность холдирования платежей до 7 дней, чтобы деньги поступали на счет продавца только после того, как он выполнит свои обязательства перед покупателем. Решение позволяет оформлять полные или частичные возвраты покупателям — перечислять назад деньги за все или только некоторые товары, оплаченные в одном заказе. Кроме того, сервис поможет оптимально наладить процесс выдачи кассовых чеков — и отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчетности перед ФНС.

Новое решение работает со всеми сценариями Яндекс.Кассы — платежным виджетом, сервисом «Умный платеж», мобильным SDK для приема оплаты в приложениях. С помощью сервиса можно принимать платежи от покупателей большинством способов, доступных в Яндекс.Кассе. Среди них — кошельки в Яндекс.Деньгах, банковские карты, Google Pay, Apple Pay, интернет-банкинги, счета мобильных номеров и другие. При расчете через новое решение в корзине площадки может быть до 100 товаров разных продавцов.