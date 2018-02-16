Яндекс.Касса стала первым платёжным партнёром 1С

Фирма «1С» добавила платёжный модуль Яндекс.Кассы в стандартную библиотеку электронных документов 1С:Предприятия. Благодаря этому 1,5 миллиона коммерческих и бюджетных организаций, которые используют продукты 1С, смогут принимать в них платежи через Яндекс.Кассу — из электронных кошельков, с банковских карт или через интернет-банкинг.

«Большинство организаций в нашей стране используют решения 1С, которые помогают эффективно управлять бизнесом и вести финансовый учёт. Раньше компаниям, которые работали с 1С и принимали платежи через Яндекс.Кассу, приходилось работать в двух системах — программе 1С и Личном кабинете Кассы. Встроив модуль Яндекс.Кассы, пользователи решений на платформе „1С:Предприятие 8“ смогут выставлять клиентам счета и получать уведомления о платежах в одном окне», — говорит Оксана Коробкина, руководитель электронной коммерции Яндекс.Кассы.

«Наше партнёрство с самым популярным в России платёжным решением сделает работу пользователей ещё удобнее. Счета, сформированные в 1С:Предприятии, покупатели смогут оплачивать через форму Яндекс.Кассы. Уведомления об оплате будут моментально поступать в программу 1С. Таким образом, больше не придётся ждать банковской выписки», — говорит Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ 1С.

Модуль Яндекс.Кассы уже сейчас доступен в решениях «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». В ближайшее время он появится и в других продуктах системы «1С:Предприятие 8».