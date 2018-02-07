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Яндекс.Касса упростила управление продажами

Яндекс.Касса обновила Личный кабинет — в нём появились новые возможности для выставления счетов и работы с данными клиентов. Обновление рассчитано как на крупные, так и на небольшие компании — и делает управление продажами ещё удобнее.

В обновлённом Личном кабинете компании и предприниматели смогут выставлять покупателям счета любым удобным методом — по электронной почте, в смс или через мессенджеры. Раньше это можно было сделать только первым способом. Например, теперь продавец интернет-магазина сможет выставить счёт по смс прямо во время разговора с клиентом по телефону — или сделать это в мессенджере, не покидая чата с покупателем.

В Личном кабинете теперь можно также собрать заказ и сразу отправить покупателю платёжную ссылку. Это удобно, когда клиент предпочитает оформлять заказы через менеджера или, к примеру, когда товара нужного цвета нет на сайте. Если же человек решит что-то убрать или добавить к покупке, менеджер сможет быстро изменить заказ и выставить новый счёт. Кроме того, теперь в Личном кабинете можно одним кликом создавать копии счетов, менять в них реквизиты плательщиков и отправлять разным людям, а ещё быстро находить счета по их номерам или, например, ФИО покупателей и сортировать по статусам: выставлен, оплачен, отменён и т.д.

Сегодня сервисом выставления счётов через Личный кабинет Яндекс.Кассы пользуются производители одежды, детских и спортивных товаров, косметические бренды, крупные мебельные и продуктовые интернет-магазины.

«Компании часто теряют покупателей просто потому, что не могут предложить им быстрый и удобный способ оплаты. С обновлением Личного кабинета Яндекс.Кассы — это больше не проблема. Отправка выставленных счетов по почте, в смс или мессенджерах позволяет успешно продавать товары и услуги, даже если у компании нет своего сайта. Некоторые компании даже используют сервис Личного кабинета как CRM-систему. Ведь здесь можно видеть статусы оплат, вести базу товаров и покупателей, удобно искать и фильтровать счета» , — говорит Руслан Фомичёв, менеджер по развитию продуктов Яндекс.Кассы.

Автор: Анна
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