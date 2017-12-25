Яндекс.Касса упростит работу по 54-ФЗ в Telegram

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины, принимающие платежи в Telegram, теперь могут автоматически отправлять фискальные чеки. Таким образом компаниям будет проще исполнять требования Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

До сих пор интернет-магазины, которые принимают оплату в Telegram, должны были сами отправлять чеки клиентам. Теперь Яндекс.Касса может передавать состав чеков автоматически — такая возможность появилась благодаря обновлению Telegram-бота платёжного решения. Чек придёт клиенту по почте или в смс. Нужно только, чтобы в процессе платежа человек указал свой электронный ящик или мобильный номер.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, компании нужно подключить кассовый аппарат и научить своего Telegram-бота передавать данные чека. На сайте Яндекс.Кассы есть подробная инструкция по настройке бота. Если интернет-магазин ещё не сотрудничает с Кассой, но хочет принимать платежи в мессенджере, нужно заключить договор с cервисом, завести кассовый аппарат, создать своего бота и подключить его к платёжному боту Кассы.

Большинство клиентов Яндекс.Кассы, принимающих платежи через Telegram, — это небольшие организации и частные предприниматели: продавцы цветов, чая и кофе, тренеры обучающих курсов, благотворительные фонды. Средний чек в мессенджере составляет 700 рублей.