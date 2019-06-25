Яндекс.Касса запускает онлайн-платежи через WeChat Pay

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat.

Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уже работает или планирует работать с клиентами из Китая: сервисам продажи билетов на поезда и самолеты, билетов на экскурсии, в театры и музеи, сайтам туристических фирм, сервисам доставки еды, заказа такси, интернет-магазинам, обучающим онлайн-курсам и многим другим площадкам.

Яндекс.Касса стала подключать прием платежей через WeChat Pay компаниям в офлайне с конца 2018 года. Услуга пользуется популярностью в магазинах российских аэропортов. Теперь принимать платежи через WeChat Pay могут и компании, которые развивают онлайн-продажи и хотят продавать китайским туристам или выходить на китайский рынок.

«Раньше Яндекс.Касса работала с китайскими компаниями, которые ориентируются на российских покупателей, а теперь предлагает еще и российскому бизнесу широкие возможности для работы с клиентами из Китая. Подключение приема онлайн-оплаты через WeChat Pay может стать отправной точкой роста для бизнеса, который работает с китайскими туристами в России или ориентируется на международный рынок и заинтересован в покупателях из КНР. К тому же WeChat — универсальный сервис для работы с покупателями: это и платежный инструмент, и инструмент продвижения. У компаний, которые станут использовать все возможности этого сервиса, будут отличные перспективы по выходу на большую аудиторию китайских клиентов», — говорит Илья Соколов, руководитель азиатского направления развития платежного бизнеса Яндекс.Кассы.

«Яндекс.Касса — один из стратегических партнеров WeChat Pay в России. Касса уже помогает российским магазинам принимать оплату через WeChat Pay в офлайне, а теперь станет помогать и всем, кто захочет делать это в онлайне», — говорит Джефф Ху, региональный директор WeChat Pay в Европе.

За расчеты через WeChat Pay покупателю платить комиссию не нужно — Яндекс.Касса берет ее только с продавца. При оплате таким образом деньги за покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с привязанной к нему банковской карты. За раз человек может потратить на оплату покупок до 646 тыс. рублей, за сутки — примерно до 1,3 млн рублей.

Чтобы добавить на свой сайт прием платежей через WeChat Pay, компании — партнеру Яндекс.Кассы даже не нужно ничего настраивать, достаточно заключить дополнительное соглашение. Тем, кто еще не работает с Кассой, нужно подписать договор и подключиться к платежному решению.