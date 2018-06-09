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Яндекс.Касса запустила приём платежей в офлайне через мессенджеры

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Яндекс.Касса обновила свою технологическую платформу. Теперь с её помощью компании смогут принимать платежи в офлайне через мессенджеры. Этот способ оплаты популярен среди иностранных туристов, путешествующих по России, — в частности, китайских.

Приём платежей в офлайне через мессенджеры — очередной шаг в развитии технологической платформы Яндекс.Кассы. Она обновилась в ноябре 2017 года. Сегодня к технологической платформе Яндекс.Кассы подключено более 90 тысяч компаний. Платформа позволяет использовать систему скидок и бонусов для увеличения продаж, получать ключевую бизнес-аналитику. В мае 2018 года малый и средний бизнес, подключенный к Яндекс.Кассе, начал использовать смарт-терминалы «Эвотор» для оплаты в офлайне. Раньше компаниям были доступны для этого только mPOS-терминалы.

В июне прошлого года принимать оплату в мессенджерах стало возможным через платёжных ботов Telegram и в мессенджере Viber. Опыт сотрудничества с этими мессенджерами стал поводом для расширения возможности платформы еще одним сценарием для офлайна. Оплату в мессенджере новым способом можно будет провести с помощью QR-кода.

Компаниям, которые ещё не работают с Кассой, но хотят подключить новую возможность, нужно будет интегрироваться с платёжным агрегатором. В некоторых случаях для приёма оплаты новым способом может понадобиться планшет или смартфон — с каждой компанией Касса решает этот вопрос индивидуально.

Компании и сервисы: Эвотор, Яндекс.Касса
Автор: Анна
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