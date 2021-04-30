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«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс» приобрел банк «Акрополь», принадлежащий директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки составила 1,1 млрд руд. Из этой суммы 75 млн руб. являются премией к капиталу банка за покупку, отмечается в сообщении «Яндекса».

Сейчас 85% активов банка «Акрополь» приходятся на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Центробанке.

В результате сделки к «Яндексу» перейдут лицензии банка «Акрополь», включая универсальную банковскую лицензию. Наличие лицензий позволит «Яндексу» развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров. Сделка подлежит одобрению со стороны Центробанка.

Банк «Акрополь» ранее принадлежал бывшему члену Совета Федерации от республики Ингушетия и экс-главе «Российско-турецкого делового союза» Ахмету Паланкоеву. В 2019 г. банк приобрел глава розничной сети «Связной» Евгений Давыдович. В разное время Давыдович возглавлял «Связной-банк» (проект сети «Связной») и Бин-банк (был подвергнут санации).

«Банк станет частью экосистемы „Яндекса“ подобно тому, как ранее частью интернет-порталов становились сервисы о погоде, новостях и т.д., — полагает аналитик „Финам“ Леонид Делицын. — „Яндекс“ с помощью банка сможет оказывать финтех-услуги, кредитовать поставщиков на маркетплейсе и, в перспективе, кредитовать покупателей».

Ранее стало известно, что интернет-ритейлер Wildberries приобрел банк «Стандарт-Кредит». На его базе Wildberries планирует развивать финансовые сервисы как для покупателей, так и для продавцов.

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Автор: Анна
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