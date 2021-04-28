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«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» объявил о покупке финтех-стартапа «Чаевые просто», второго по величине сервиса электронных чаевых на российском рынке. Как сообщает Forbes, сумма сделки могла составить от 1 до 5 млн долларов. «Чаевые просто» продолжит развитие как отдельные бизнес, а также будет интегрирован в «Яндекс.Еду» и другие сервисы IT-гиганта.

«Чаевые в ресторане — один из наиболее частотных сценариев и для пользователей и для ресторанов, поэтому в сделке мы видим хорошую синергию», — прокомментировал топ-менеджер «Яндекса» Виталий Туманов.

Финансовые показатели приобретенного «Яндексом» сервиса не раскрываются, как и сумма сделки. По экспертным оценкам, российский рынок безналичных чаевых сегодня может оцениваться в 6-7 млрд рублей в год.

Сервис «Чаевые просто» был запущен в 2018 году — автором проекта являются Евгений Загоруйко и Ольга Терехина. Сегодня к нему подключены более 4780 заведений и более 32 300 получателей чаевых.

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Автор: Анна
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