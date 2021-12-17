Яндекс.Лавка добавила функцию автоматических чаевых

Пользователи Яндекс.Лавки теперь могут заранее установить сумму чаевых для курьеров и сохранить её для будущих заказов. Достаточно сделать это один раз при оплате покупки — и больше не придётся перечислять чаевые вручную после очередной доставки.

Пользователи Лавки обычно оставляют в качестве чаевых одни и те же суммы — на сервисе они фиксированные: 49, 99 или 199 рублей. С подпиской можно выбрать подходящую сумму, а дальше она будет перечислена курьерам-партнёрам после доставки заказов. Если в конкретном случае хочется изменить сумму чаевых или вообще их не оставлять — это можно сделать в приложении на этапе отслеживания заказа до того, как его привезут.

Перед тем как запустить новую функцию для всех пользователей, Лавка тестировала её в течение трех недель и выяснила, что люди активно пользуются этой возможностью: они стали оставлять чаевые курьерам чаще более чем в 2 раза.

Автоматические чаевые действуют везде, где работает сервис — в России и за рубежом. Подписаться на них можно в приложениях Лавки, Яндекс Go и Yango Deli. Лавка планирует добавить возможность подписки и на свой сайт.