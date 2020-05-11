Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса расширяют сотрудничество

Сервис быстрой доставки продуктов Яндекс.Лавка и продуктовый ритейлер «Азбука Вкуса» завершили совместный пилотный проект и приступают ко второму этапу сотрудничества. С 8 мая ассортимент и количество Лавок, из которых можно заказать продукцию «Азбуки Вкуса» с доставкой за 10-15 минут, расширяются в два раза.

В середине апреля в ассортименте Яндекс.Лавки в Москве появилась готовая еда собственного производства «Азбуки Вкуса». На этапе тестирования проект был запущен в 25 точках сервиса, а количество доступных наименований продукции составило 25. Чаще всего пользователи Лавки заказывали блинчики с ветчиной и сыром, блинчики с курицей и грибами, блинчики с бананом и шоколадной пастой, бифштекс из говядины с картофельным пюре и куриную лапшу.

Тестирование прошло успешно, стабильный спрос и позитивные отзывы пользователей подтвердили необходимость расширения сотрудничества, поэтому с 8 мая ассортимент и география поставок будут расширены в два раза. Теперь через Яндекс.Лавку можно заказать 50 товаров под маркой «Азбука Вкуса» в 50 дарксторах по Москве и области. До конца мая товары ритейлера появятся во всех точках Лавки в Москве и Санкт-Петербурге.

Ассортимент пополнится блюдами с фабрики-кухни «Азбуки Вкуса» — завтраки, обеды и ужины, а также кондитерские изделия от шеф-кондитера. Чтобы они оставались свежими, поставки на склады Лавки осуществляются ежедневно. Новый этап сотрудничества позволит расширить присутствие ритейлера в спальных районах города, а также привлечь новую аудиторию — теперь заказать продукты и еду из «Азбуки» можно из Реутова, Люберец, Жулебино, Западного Дегунино, Митино и других районов.

Сделать заказ можно через приложения Яндекс, Яндекс.Такси и Яндекс.Еда или на сайте eda.yandex. Все заказы Яндекс.Лавки доставляют бесконтактным способом. Склады сервиса дважды в день проходят дезинфекцию. Сборщики заказов работают в масках и перчатках, а информацию об их температуре вкладывают в заказ.