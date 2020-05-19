«Яндекс.Лавка» начала работать круглосуточно

Заказать доставку в «Яндекс.Лавке» теперь можно даже ночью. Девять точек сервиса в Москве и области уже перешли на круглосуточный режим работы, причем ночные зоны доставки вдвое больше дневных.

Наиболее востребованные по ночам товары, такие как кофе, энергетики и ингредиенты для коктейлей, собрали в специальный раздел «Бессоница», который включается после полуночи. При этом заказать можно хоть пакет молока — минимального заказа нет. Однако с 00:00 до 07:00 доставка будет платной:

при заказе до 500 рублей придется доплатить 149 рублей;

заказ до 1,5 тысячи обойдется в 99 рублей;

доставка от 1,5 тысячи бесплатная.

Привозить продукты обещают на такси — по-прежнему в течение получаса.

К концу весны ночная «Лавка» будет доступна по всей столице, а летом на круглосуточный режим перейдут и точки в Петербурге. В таком формате они продолжат работать и после снятия карантина.