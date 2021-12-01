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Яндекс.Лавка начала учитывать предпочтения пользователей

В Яндекс.Лавке теперь можно указать предпочтительные ингредиенты, к примеру курицу или молоко, — и сервис будет помечать в каталоге значками все продукты и готовые блюда, в которых они есть. Например, к салату Цезарь Лавка добавит значок курицы, а к мороженому — молока. ​​Таким образом сервис поможет выбрать из похожих товаров те, в которых есть нужные ингредиенты, — и быстрее собрать корзину.

Настроить можно отображение как отдельных ингредиентов, например, рыбы, говядины, грибов, так и вкусов или способов приготовления — Лавка умеет подсвечивать кошерное, халяльное, острое. Помимо предпочтительных ингредиентов, на сервисе можно выбрать и те, которые не соответствуют вашему вкусу или образу жизни. Например, если пользователь добавит к числу таких лук или сахар, Лавка будет показывать, в каких продуктах они есть.

Чтобы выбрать ингредиенты, можно нажать на кнопку настроек рядом с поисковой строкой в приложении Лавки. Дальше сервис будет автоматически сравнивать состав товара, который указал поставщик, с ингредиентами, которые выбрал покупатель. Пользователи могут также предложить Лавке новые ингредиенты — и сервис добавит их в общий список, если таких пожеланий наберётся достаточно.

Выбрать ингредиенты можно в приложении Лавки, скоро это можно будет сделать и на её сайте. Сейчас новая возможность доступна большинству пользователей сервиса во всех городах, где он работает. В будущем выбрать ингредиенты смогут все пользователи Лавки.

Помимо настройки ингредиентов, у Лавки есть раздел «Вы это заказывали», который также работает на основе предпочтений пользователей. В нём сервис показывает товары, которые покупатель заказывал в Лавке раньше. Этот раздел тоже помогает быстрее найти и добавить в корзину нужные товары — к примеру, воду, хлеб, молоко и другие продукты, которые люди заказывают постоянно. Через раздел «Вы это заказывали» товары покупают больше 20% постоянных пользователей Лавки.

Автор: Анна
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