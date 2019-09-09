+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Удержание клиентов RSS

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под собственным брендом

«Яндекс. Лавка» начнет доставлять продукты под собственным брендом
Сеть дарк-сторов «Яндекс. Лавка» запустит в Москве продажу куриных яиц, бутилированной воды и молочных продуктов под собственной маркой «Из лавки».
«Яндекс. Лавка», сервис экспресс-доставки продуктов питания, протестирует в Москве продажу товаров широкого потребления под собственной маркой «Из лавки». В дальнейшем сервис может появиться и в других городах.
Компания планирует выпускать под собственным брендом самые популярные категории: от куриных яиц до бутилированной воды и молочных продуктов. При этом представитель бренда поясняет, что товары собственных торговых марок всегда будут дешевле сторонних брендов. Это связано с тем, что при запуске продуктов собственных торговых марок (СТМ) сервис может не тратиться на маркетинг и выход на полку ритейлера.
Эксперты полагают, что инновация поможет сервису конкурировать с крупными ритейлерами, например, с X5 Retail Group и «Вкусвилл». Основной сложностью в развитии СТМ может стать качество продукции и гибкость. Также эксперты считают, что в качестве поставщиков «Яндекс» будет использовать небольших производителей.
Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс. Лавка» начал работу в Нижнем Новгороде. Заказы будут доставлять курьеры на велосипедах, а в районы, где склада пока нет, товары привезут на такси

Автор: Александр
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 мая / Комментарии
В приложении Яндекс.Маркета появилась пользовательская лента

В приложении Яндекс.Маркета появилась пользовательская лента

В приложении сервиса Яндекс.Маркет появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента. Она показывает полезную для выбора товара информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.

далее →

11 февраля / Комментарии
Маркетплейс Беру начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

Маркетплейс Беру начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

По данным совместного исследования Яндекс.Маркета и GfK Rus, 78% онлайн-покупателей в России делают покупки в интернете не чаще двух-трёх раз в месяц. Таким образом, на Беру они могут совершать все свои регулярные онлайн-покупки с бесплатной доставкой.

далее →

16 января / Комментарии
Lamoda Club вышел за пределы России

Lamoda Club вышел за пределы России

Онлайн-платформа Lamoda запустила в Беларуси обновленную программу лояльности Lamoda Club. Таким образом, Lamoda Club теперь доступна во всех странах присутствия Lamoda. С осени 2019 года программа работает в России и Украине, а в конце прошлого года она стала доступна покупателям в Казахстане. 

далее →

9 сентября 2019 / Комментарии
В мобильном приложении «ВКонтакте» появились сообщения сообщества

В мобильном приложении «ВКонтакте» появились сообщения сообщества

Администраторы сообществ теперь могут отвечать на сообщения прямо в мобильном приложении VK. Нововведение поможет владельцам Страниц бизнеса оперативнее откликаться на запросы клиентов.

далее →

11 июля 2019 / Комментарии
Как интернет-магазины испытывают терпение покупателей на прочность

Как интернет-магазины испытывают терпение покупателей на прочность

Как известно учиться лучше на чужих ошибках, поэтому посмотрим на несколько ошибок от довольно крупных ритейлеров и постараемся их не повторять...

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!