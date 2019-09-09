«Яндекс. Лавка» начнет доставлять продукты под собственным брендом

Сеть дарк-сторов «Яндекс. Лавка» запустит в Москве продажу куриных яиц, бутилированной воды и молочных продуктов под собственной маркой «Из лавки».

«Яндекс. Лавка», сервис экспресс-доставки продуктов питания, протестирует в Москве продажу товаров широкого потребления под собственной маркой «Из лавки». В дальнейшем сервис может появиться и в других городах.

Компания планирует выпускать под собственным брендом самые популярные категории: от куриных яиц до бутилированной воды и молочных продуктов. При этом представитель бренда поясняет, что товары собственных торговых марок всегда будут дешевле сторонних брендов. Это связано с тем, что при запуске продуктов собственных торговых марок (СТМ) сервис может не тратиться на маркетинг и выход на полку ритейлера.

Эксперты полагают, что инновация поможет сервису конкурировать с крупными ритейлерами, например, с X5 Retail Group и «Вкусвилл». Основной сложностью в развитии СТМ может стать качество продукции и гибкость. Также эксперты считают, что в качестве поставщиков «Яндекс» будет использовать небольших производителей.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс. Лавка» начал работу в Нижнем Новгороде. Заказы будут доставлять курьеры на велосипедах, а в районы, где склада пока нет, товары привезут на такси