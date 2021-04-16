«Яндекс.Лавка» начнет работать в Париже и Лондоне

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начнет работать в Париже, позже его запустят в Лондоне, пишет VTimes со ссылкой на представителя компании.

Во Франции «Яндекс.Лавка» будет работать под международным брендом Yango Deli, компания уже зарегистрировала фирму Deli International и нанимает персонал.

Формат останется прежним — гиперлокальная доставка за 10−15 минут из дарксторов. На начальном этапе услуга будет доступна в центральных районах Парижа.

«Каждый из этих рынков в разы больше Москвы, там выше проникновение электронной коммерции и доставки еды, высокая плотность населения и платежеспособный спрос. Причем они еще не поделены между крупными игроками. Как у технологической компании у нас есть несколько преимуществ: во-первых, технологии, уже обкатанные в России и Израиле, это важно, потому что на рынке нет готовых решений для дарксторов, стартапам придется все разрабатывать с нуля, во-вторых, возможность быстро масштабироваться на новых рынках. В этом году „Яндекс“ инвестирует в развитие электронной коммерции и e-grocery-сервисов полмиллиарда долларов, эти средства в том числе пойдут на международную экспансию». Максим Автухов, коммерческий и финансовый директор «Яндекс.Лавки»

В России «Яндекс.Лавка» была запущена в 2019 году, в 2020-м сервис заработал в Израиле. Сервисы «Яндекса» под брендами Yango и Yandex Go присутствуют в 16 странах.