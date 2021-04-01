+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Лавка продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани

В Казани появилась Яндекс.Лавка. Татарстан стал шестым регионом присутствия сервиса быстрой доставки продуктов и готовой еды за 10-15 минут. До конца года в развитие в регионе Лавка инвестирует 250 млн рублей. С Казани Яндекс планирует начать активную экспансию в другие города-миллионники.

11 точек Лавки уже открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах. Сервис уже доступен 450 тыс. жителей Казани, и в ближайшие месяцы покроет весь город. Казанская Лавка работает дольше обычных магазинов — с 7 утра до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в Лавке в Казани 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

Четверть ассортимента — более 650 товаров — представлена местными производителями и хозяйствами из соседних регионов. В сервисе действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках Лавки. Если их товары будут пользоваться спросом, Яндекс.Лавка включит их в свой постоянный ассортимент. Появятся в Казани и продукты под собственной торговой маркой сервиса — «Из Лавки». Поставщиков продукции будут также искать и среди производителей из Татарстана: это позволит им выйти на соседние рынки и в столичные регионы.

Отличительной особенностью Лавки в Казани станет большой выбор готовой еды — более 150 позиций. Все блюда закупают у локальных поставщиков: у местных ресторанов, фабрик и пекарен, например, у «Бахетле». В половине Лавок также будет свежесваренный кофе. Позже горячие напитки появятся во всех точках сервиса.

Казань станет первым городом, где в Лавках появятся пункты выдачи заказов Яндекс.Маркета. Пользователям также станет доступна доставка «по клику» из Маркета. Это значит, что покупку сначала доставят на склад Лавки в Казани, а уже оттуда привезут покупателю, когда ему будет удобно за 10-15 минут. Заодно курьер может привезти продукты из Лавки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 марта / Комментарии
DPD вышла в Арктику

DPD вышла в Арктику

Компания DPD продолжает осваивать логистику Крайнего Севера — впервые открыт круглогодичный маршрут по Северному морскому пути. На первом рейсе через Северный Ледовитый океан доставлено более 3,5 тонн груза.

далее →

29 марта / Комментарии
Яндекс планирует запустить сервис автономной доставки в США, Израиле и Южной Корее

Яндекс планирует запустить сервис автономной доставки в США, Израиле и Южной Корее

Яндекс в ближайшее время планирует запустить пилотный сервис автономной доставки в городе Энн-Арбор штата Мичиган в США. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования доставки при помощи Яндекс.Роверов.

далее →

29 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку

Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку

Яндекс.Маркет и Доставка Яндекс GO запустили экспресс-доставку из партнёрских магазинов. Для быстрой доставки уже доступно около 20 тысяч наименований товаров — от iPhone до дрели. Курьеры-партнёры «Доставки» привезут их покупателю за 1–2 часа. К концу года ассортимент таких товаров вырастет до 300 тысяч.

далее →

26 марта / Комментарии
Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний

Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний

23 марта Андрей Постников, генеральный директор компании «Ориентир», в рамках своего выступления на XVIII ежегодной конференции Ведомости «Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов» рассказал о том, как современные решения по организации складской логистики помогают ритейлерам сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса.

далее →

25 марта / Комментарии
Доставку Почтой России теперь может оплатить получатель посылки

Доставку Почтой России теперь может оплатить получатель посылки

Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Пока услуга доступна только в приложении Почты для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!