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Яндекс.Лавка запускает доставку живых ёлок

Яндекс.Лавка запускает бесплатную доставку живых ёлок. Заказать ёлку можно будет с 20 декабря. Сервис обещает привезти заказ за 30 минут. Возить елки будут на специальных тележках, которые крепятся к заднему колесу велосипеда. Пихта Нордмана из Дании высотой 125-150 см будет стоить 3499 руб. за штуку.

Датские пихты полюбились российским покупателям за свою пышность и правильную конусовидную форму, они стоят дольше обычных елок, а их иголки не осыпаются. Компактный размер позволит уместить эту елку даже в малогабаритной квартире. К заказу можно добавить подставку для елки — найти их в обычном магазине накануне Нового года проблематично, а также елочные игрушки и мишуру.

Сервис расскажет пользователям о городских пунктах утилизации, куда елку можно будет сдать после окончания зимних праздников.

В продаже также появятся искусственные елки и продукты для праздничного стола стола, например, красная и черная икра и все ингредиенты для традиционных новогодних салатов.

Елки и новогодний ассортимент появятся во всех зонах доставки Яндекс.Лавки в Москве и Подмосковье. Последний заказ в 2019 году Яндекс.Лавка примет в 23:00 31 декабря, а 1 января начнет работать с полудня.

Автор: Анна
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