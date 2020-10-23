«Яндекс.Лавка» запускает доставку с помощью «Ровера»

В сервисе «Яндекс.Лавка» скоро будут работать автономные роботы-курьеры. Компания планирует запустить робота «Ровер» для доставки продуктов и товаров в Москве. Об этом сообщил глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко на своей странице в Facebook.

На первом этапе «Ровер» будет доставлять заказы только в бизнес-центры, где покупатели обычно спускаются за заказом. Неизвестно, как работ будет преодолевать разные препятствия, вроде лестниц.

Пользователи также заметили, что робота могут легко украсть, на что глава «Яндекс Go» ответил, что «Ровер» достаточно тяжелый и компания отслеживает его перемещения. Однако Шулейко не исключает такой риск.

«Яндекс» представила роботов для перевозки небольших грузов «Ровер» осенью 2019 года. Аппарат получил свое название в честь машины для освоения космоса. Он может автономно перемещаться по тротуарам города со скоростью пешехода. Сначала компания протестировала машины на территории штаб-квартиры Яндекса в Москве. В апреле 2020 года робот «Ровер» начал доставлять документы и посылки на территории Сколково.