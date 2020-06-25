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Яндекс.Лавка запустила мобильное приложение

У Яндекс.Лавки появилось собственное приложение для iOS и Android. Раньше заказать продукты и товары первой необходимости с доставкой за 10-15 минут можно было только в приложениях Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс.Такси. 

Отдельное приложение Лавки будет полезно тем, кто часто пользуется сервисом, и тем, кто хочет заказывать еще быстрее, без лишних кликов.

Лавка хранит в отдельной подборке товары, которые часто заказывает пользователь, и умеет напоминать о продуктах, которые он мог забыть. Например, если в корзине есть хлопья для завтрака, приложение предложит добавить молоко. Рекомендации формирует умный алгоритм — он анализирует частоту покупки продуктов и насколько они друг друга дополняют.

Новые функции Лавки будут прежде всего появляться в собственном приложении сервиса.

Яндекс.Лавка, которая управляет сетью из более 150 локальных складов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — часть динамично развивающегося бизнеса Яндекса в сфере электронной торговли. Компания намерена более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключенные к платформе Яндекс.Такси, и курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой и Лавкой, в будущем смогут доставлять заказы Яндекс.Маркета и Беру. А склады Лавки могут стать локальными распределительными центрами для других e-commerce сервисов и помогать с доставкой «на последней миле».

Автор: Анна
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