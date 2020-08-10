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Яндекс.Лавка запустила собственную торговую марку

В Яндекс.Лавке появились товары под собственной торговой маркой — «Из Лавки». Это качественные, натуральные базовые продукты в упаковке, которую приятно держать в руках и легко утилизировать. Заказать их с бесплатной доставкой за 10–15 минут можно в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Чтобы создать товары, которые понравятся многим, команда Лавки тщательно изучила вкусы людей, провела сотни дегустаций и выяснила, что именно делает привычные продукты — например, воду или яйца — вкусными. Оказалось, что в яйцах покупатели ценят яркий желток, а воду жители крупных городов предпочитают более жесткую. Именно эти качества стали основой первых продуктов «Из Лавки».

Сейчас в ассортименте бренда минеральная вода умеренной жёсткости с оптимальным балансом солей и минералов, яйца с высоким содержанием витамина А и очень ярким желтком и восемь сортов мороженого идеального размера, в том числе мятное с шоколадом, фундучно-шоколадное и «соленая карамель». С некоторых точек Лавки будут доставлять горячий кофе «Из Лавки» — итальянской обжарки из стопроцентной арабики. Стаканчик для него подобрали так, чтобы напиток приезжал горячим, но не обжигающим, а кофе-машину и сорт молока — чтобы пенка оставалась плотной и не оседала. В ближайшие месяцы товаров под маркой «Из Лавки» станет больше.

В Москве и Петербурге ассортимент «Из Лавки» дополнят более 60 готовых блюд: от легких перекусов и нарядных завтраков до салатов и горячего. В меню как вечные хиты — салаты «Цезарь», «Оливье», борщ или бифштекс с пюре, так и более смелые сочетания продуктов, например овсяная каша на миндальном молоке с семенами конопли, поке с курицей терияки или свинина с соусом унаги и вешенками. Список блюд будет регулярно обновляться, чтобы они не приелись.

Лавка заботится об экологии, поэтому тщательно выбирает упаковку для продуктов «Из Лавки». Например, бутылки для воды сделаны из «честного» пластика, который просто утилизировать. Сервис будет подсказывать пользователям, что делать с упаковкой, чтобы снизить ущерб для окружающей среды.

Автор: Анна
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