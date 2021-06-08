Яндекс.Лавка запустилась в Уральском федеральном округе

В Екатеринбурге появилась Яндекс.Лавка. Свердловская область стала седьмым регионом присутствия сервиса ультрабыстрой доставки за 10-15 минут продуктов и готовой еды. До конца года Лавка инвестирует 250 млн рублей на развитие в регионе.

Сервис уже запустил 13 точек и покрыл половину города. Ультрабыстрая доставка продуктов и готовой еды уже доступна более чем 500 тыс. жителям Екатеринбурга, и в течение нескольких месяцев полностью покроет город. Лавка в Екатеринбурге работает дольше многих обычных магазинов города — с 7:30 до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в Лавке в Екатеринбурге более 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

В каждом новом регионе сервис локализует ассортимент. В Екатеринбурге около трети продукции представлено локальными производителями, а в некоторых категориях, например мясной гастрономии или кисломолочной продукции их доля достигает 80%. В сервисе также действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках Лавки. Если их товары будут пользоваться спросом, Яндекс.Лавка включит их в свой постоянный ассортимент. Еще одно из отличий сервиса — большой ассортимент готовых блюд от екатеринбургских ресторанов и производителей.

Также в Екатеринбурге появилась услуга доставка «по клику». Она уже успешно работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Пользователи могут сделать заказ на Яндекс.Маркете, на следующий день товар приедет в ближайшую Яндекс.Лавку, откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15–20 минут привезёт товар точно по адресу. К заказу также можно будет добавить необходимые продукты.

Все заказы из Яндекс.Лавки доставляют велокурьеры, сотрудничающие с сервисом, и водители-партнеры Яндекс Go.