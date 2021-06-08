+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Лавка запустилась в Уральском федеральном округе

В Екатеринбурге появилась Яндекс.Лавка. Свердловская область стала седьмым регионом присутствия сервиса ультрабыстрой доставки за 10-15 минут продуктов и готовой еды. До конца года Лавка инвестирует 250 млн рублей на развитие в регионе.

Сервис уже запустил 13 точек и покрыл половину города. Ультрабыстрая доставка продуктов и готовой еды уже доступна более чем 500 тыс. жителям Екатеринбурга, и в течение нескольких месяцев полностью покроет город. Лавка в Екатеринбурге работает дольше многих обычных магазинов города — с 7:30 до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в Лавке в Екатеринбурге более 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

В каждом новом регионе сервис локализует ассортимент. В Екатеринбурге около трети продукции представлено локальными производителями, а в некоторых категориях, например мясной гастрономии или кисломолочной продукции их доля достигает 80%. В сервисе также действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках Лавки. Если их товары будут пользоваться спросом, Яндекс.Лавка включит их в свой постоянный ассортимент. Еще одно из отличий сервиса — большой ассортимент готовых блюд от екатеринбургских ресторанов и производителей.

Также в Екатеринбурге появилась услуга доставка «по клику». Она уже успешно работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Пользователи могут сделать заказ на Яндекс.Маркете, на следующий день товар приедет в ближайшую Яндекс.Лавку, откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15–20 минут привезёт товар точно по адресу. К заказу также можно будет добавить необходимые продукты.

Все заказы из Яндекс.Лавки доставляют велокурьеры, сотрудничающие с сервисом, и водители-партнеры Яндекс Go.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 июня / Комментарии
«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств

«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств

«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств. Сервис заработает в течение ближайших двух недель, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

далее →

7 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры в десяти городах

Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры в десяти городах

Яндекс.Маркет открыл еще 10 сортировочных центров по России, увеличив их общее число с начала года более чем в 5 раз. Это позволит локальным магазинам торговать на маркетплейсе со своего склада, поможет им найти новых покупателей, а также ускорит доставку товаров до местных жителей.

далее →

4 июня / Комментарии
ПЭК и Минтранс запустят беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 «Нева»

ПЭК и Минтранс запустят беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 «Нева»

К 2024 году на магистрали М-11 «Нева» будут тестироваться беспилотные грузовые автомобили. Соответствующее соглашение ПЭК и Минтранс России подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В проекте также примут участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы» (НТС) и другие компании.

далее →

4 июня / Комментарии
eBay и Почта России договорились зафиксировать сроки доставки для продавцов маркетплейса

eBay и Почта России договорились зафиксировать сроки доставки для продавцов маркетплейса

eBay и Почта России подписали меморандум, в котором договорились зафиксировать гарантированные сроки доставки международных отправлений в ключевые для продавцов платформы страны. Подобное соглашение, заключенное между национальным почтовым оператором и маркетплейсом, станет первым в России.

далее →

4 июня / Комментарии
Ozon и Почта России ускорят доставку и создадут дополнительные сервисы для предпринимателей страны

Ozon и Почта России ускорят доставку и создадут дополнительные сервисы для предпринимателей страны

Стороны подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор Ozon Александр Шульгин и генеральный директор Почты России Максим Акимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!