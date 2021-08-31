Яндекс.Маркет: 57% россиян дарят подарки детям к 1 сентября

Аналитики Яндекс.Маркета провели опрос и выяснили, как россияне поощряют детей перед началом учебного года. Оказалось, что большинство родителей (57%) считают уместным делать детям подарки к 1 сентября. Остальные респонденты ничего не дарят: одни вообще не задумываются об этом (27%), а другие не относятся ко Дню знаний как к празднику (14%). Часть родителей отметили, что в первый день нового учебного года у них принято собираться за семейным чаепитием с тортом.

Больше половины опрошенных (60%) отметили, что сами в детстве не получали подарков к 1 сентября. Обычай дарить что-нибудь к этому дню существовал в семьях только у 33% респондентов.

Относительно приемлемой стоимости подарков мнения тоже разделились. Половина респондентов готовы потратить на них до 1000 рублей, 41% — до 5000 рублей. 6% опрошенных могут заплатить за подарок 5 тыс. — 10 тыс. рублей, 3% — больше 10 тыс. рублей.

Самыми популярными подарками ко Дню знаний оказались книги-энциклопедии — их отметили 31,6% опрошенных. Второе место досталось наборам для творчества (29%), третье — канцтовары (29%).

Среди других вариантов подарков родители отметили наборы для опытов и исследований, детскую одежду, пазлы-головоломки и настольные игры, конструкторы, гаджеты (смартфоны, планшеты, игровые приставки), глобусы, аксессуары (наручные часы, наушники, колонки) и спорттовары (самокаты, велосипеды).