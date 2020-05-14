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«Яндекс.Маркет Аналитика»: аудитория онлайн-торговли выросла на 40%

Сервис для бизнеса «Яндекс.Маркет Аналитика» оценил, как за последнее время изменилась аудитория онлайн-торговли. В исследовании учитывались пользователи, которые посещали сайты интернет-магазинов и просматривали хотя бы один товар.

Яндекс.Маркет Аналитика — это сервис, который предоставляет продавцам и производителям статистику о рынке электронной коммерции. К сервису подключены интернет-магазины, которые предоставляют данные о своих онлайн-заказах, а Яндекс.Маркет Аналитика на их основе формирует модель всего рынка.

По оценкам сервиса, аудитория онлайн-торговли в России за 4 месяца (с января по апрель) выросла на 40%. Самый большой прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет — таких пользователей стало на 65% больше. На втором месте — в возрасте от 18 до 24 лет (+62%), а на третьем — в возрасте от 35 до 44 лет (+47%). Среди пользователей старше 55 лет онлайн-покупками стали интересоваться на 32% чаще. Аудитория мужчин и женщин растёт примерно одинаково.

Федеральным округом, в котором сильнее всего выросла аудитория интернет-магазинов, стал Северо-Западный — там интернет-покупками в апреле интересовалось на 47% больше пользователей, чем в январе.

«Мы видим рост интереса к онлайн-покупкам среди пользователей всех возрастов. В текущей ситуации к продавцам и производителям товаров через онлайн-каналы пришла как уже лояльная, так и новая аудитория. Продолжат ли пользователи делать онлайн-покупки после окончания режима самоизоляции и открытия офлайн-магазинов зависит от того, какой опыт они получат сейчас. Поэтому и продавцам, и производителям очень важно держать руку на пульсе и особое внимание уделять аналитике. Мы, например, видим активный рост числа подключений к нашему сервису в последний месяц», — отметил Илья Зинченко, руководитель сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.

Автор: Анна
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