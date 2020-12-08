Яндекс.Маркет Аналитика добавила возможность интеграции с AppMetrica

Партнёры сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика получили возможность интеграции с AppMetrica. Это позволит сервису обогатить данные о российском рынке онлайн-торговли информацией о заказах в приложениях.

Яндекс.Маркет Аналитика строит модель всего российского рынка онлайн-торговли на основе собственных данных и обезличенных данных о заказах, которые магазины-партнёры самостоятельно передают сервису. Модель рынка доступна в виде виджетов и дашбордов. Они показывают, например, распределение спроса на товары в категории по ценовым сегментам.

Теперь магазинам стало проще дополнять информацию от Яндекс.Маркет Аналитики данными о заказах из приложения. Достаточно только настроить интеграцию через сервис AppMetrica — аналитическую платформу Яндекса для мобильных приложений, которая позволяет в том числе анализировать спрос на товары внутри приложения и получать детальную статистику по продажам. Интеграцию можно настроить, подключив счётчик приложения в AppMetrica.

Благодаря интеграции, данные о рынке онлайн-торговли, доступные партнёрам Яндекс.Маркет Аналитики, станут более полными. В будущем сервис сможет предоставлять статистику по разными типам устройств, на которых были сделаны заказы.