+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет Аналитика покажет больше статистики маленьким магазинам

Смотрите в каталоге
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика снизил для партнёров порог доступа к данным, а также открыл новые отчёты для небольших магазинов начального уровня.

С магазинами Яндекс.Маркет Аналитика работает на бартерной основе: они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчётам в личном кабинете. Объём предоставляемой им информации зависит от доли магазина на рынке. С производителями Яндекс.Маркет Аналитика сотрудничает на коммерческой основе. Данные на дашбордах обновляются раз в сутки, а состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.

Всего на сервисе пять уровней доступа к данным, зависящие от доли в каждой категории товаров, с которыми работает магазин. Начальный уровень доступен магазинам, которые занимают до 0,2% рынка в своей категории, — раньше они видели только свою долю на рынке, а сейчас получили доступ ещё к четырём отчётам: «Продажи категории», «Продажи категории верхнего уровня» (показывает объёмы смежных категорий в штуках и деньгах), «Доли ценовых сегментов в категории», «Динамика средневзвешенной цены в категории».

Например, небольшой магазин мобильных телефонов раньше видел только долю своих продаж от всего онлайн-рынка. Теперь он может посмотреть динамику всего рынка в штуках и деньгах, сравнить продажи телефонов и аксессуаров к ним, узнать, что в этом месяце продажи сместились в сторону более дорогих или более дешёвых моделей смартфонов.

Кроме того, раньше уровень доступа рассчитывался, исходя из доли магазина на рынке в штуках. В этом случае магазины, которые продавали дорогие и редкие товары автоматически часто попадали на уровень ниже, чем магазины, которые продают дешёвый товар большими объёмами, хотя оборот у них был одинаковый. Теперь доля относительно всей категории будет рассчитываться и в штуках, и в деньгах.

Также теперь к сервису могут присоединиться магазины, которые продали не менее 90 товаров за последние 90 дней (раньше — от 300 проданных товаров), благодаря чему картина рынка во многих категориях расширится и станет более детальной.

«К нам поступило очень много запросов от небольших магазинов, которые, к сожалению, не соответствовали нашим условиям в рамках категорий. Мы решили снизить порог доступа, потому что хотим помочь как нашим текущим, так и новым партнёрам быть в курсе происходящего и принимать оптимальные решения на основании данных. Сейчас рынок интернет-торговли особенно волатилен, а чтобы подстроиться под него, нужно держать руку на пульсе, например, благодаря нашему оперативному расчёту данных», — отметил Илья Зинченко, руководитель сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 апреля / Комментарии
Оборот «Ситилинк» превысил 100 млрд рублей

Оборот «Ситилинк» превысил 100 млрд рублей

Оборот «Ситилинк» по итогам финансового года увеличился на 27,6% и составил 102,8 млрд рублей (с учетом НДС). Посещаемость сайта выросла на 40%, достигая 1 500 000 сеансов в день. Рост количества заказов составил 31%. 

далее →

15 апреля / Комментарии
Lamoda проанализировала спрос и тренды на обновление гардероба

Lamoda проанализировала спрос и тренды на обновление гардероба

Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, проанализировала спрос на вещи из весенне-летних коллекций, а также популярные тренды и траты россиян на обновление гардероба этой весной. 

далее →

14 апреля / Комментарии
Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России за 2019 год

Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России за 2019 год

Data Insight представила ежегодний рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2019 год. По сравнению с рейтингом за 2018 год, топ-100 обновился более чем на 1/5 - в списке 22 новых проекта, не входивших в аналогичный топ за прошлый год.

далее →

14 апреля / Комментарии
Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для геймеров

Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для геймеров

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для геймеров после перехода россиян на самоизоляцию и выяснили, какие товары пользуются популярностью. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 марта по 12 апреля 2020 года.

далее →

8 апреля / Комментарии
На детях не экономят: в марте на AliExpress вырос спрос на детские товары

На детях не экономят: в марте на AliExpress вырос спрос на детские товары

Оборот от продаж детских товаров на AliExpress в марте вырос на 12% по сравнению с февралем. Продажи у российских продавцов росли быстрее трансграничных: оборот локальных магазинов детских товаров на AliExpress за месяц вырос на 60%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!