Яндекс.Маркет Аналитика покажет больше статистики маленьким магазинам
Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика снизил для партнёров порог доступа к данным, а также открыл новые отчёты для небольших магазинов начального уровня.
С магазинами Яндекс.Маркет Аналитика работает на бартерной основе: они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчётам в личном кабинете. Объём предоставляемой им информации зависит от доли магазина на рынке. С производителями Яндекс.Маркет Аналитика сотрудничает на коммерческой основе. Данные на дашбордах обновляются раз в сутки, а состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.
Всего на сервисе пять уровней доступа к данным, зависящие от доли в каждой категории товаров, с которыми работает магазин. Начальный уровень доступен магазинам, которые занимают до 0,2% рынка в своей категории, — раньше они видели только свою долю на рынке, а сейчас получили доступ ещё к четырём отчётам: «Продажи категории», «Продажи категории верхнего уровня» (показывает объёмы смежных категорий в штуках и деньгах), «Доли ценовых сегментов в категории», «Динамика средневзвешенной цены в категории».
Например, небольшой магазин мобильных телефонов раньше видел только долю своих продаж от всего онлайн-рынка. Теперь он может посмотреть динамику всего рынка в штуках и деньгах, сравнить продажи телефонов и аксессуаров к ним, узнать, что в этом месяце продажи сместились в сторону более дорогих или более дешёвых моделей смартфонов.
Кроме того, раньше уровень доступа рассчитывался, исходя из доли магазина на рынке в штуках. В этом случае магазины, которые продавали дорогие и редкие товары автоматически часто попадали на уровень ниже, чем магазины, которые продают дешёвый товар большими объёмами, хотя оборот у них был одинаковый. Теперь доля относительно всей категории будет рассчитываться и в штуках, и в деньгах.
Также теперь к сервису могут присоединиться магазины, которые продали не менее 90 товаров за последние 90 дней (раньше — от 300 проданных товаров), благодаря чему картина рынка во многих категориях расширится и станет более детальной.
«К нам поступило очень много запросов от небольших магазинов, которые, к сожалению, не соответствовали нашим условиям в рамках категорий. Мы решили снизить порог доступа, потому что хотим помочь как нашим текущим, так и новым партнёрам быть в курсе происходящего и принимать оптимальные решения на основании данных. Сейчас рынок интернет-торговли особенно волатилен, а чтобы подстроиться под него, нужно держать руку на пульсе, например, благодаря нашему оперативному расчёту данных», — отметил Илья Зинченко, руководитель сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.