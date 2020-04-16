Яндекс.Маркет Аналитика покажет больше статистики маленьким магазинам

Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика снизил для партнёров порог доступа к данным, а также открыл новые отчёты для небольших магазинов начального уровня.

С магазинами Яндекс.Маркет Аналитика работает на бартерной основе: они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчётам в личном кабинете. Объём предоставляемой им информации зависит от доли магазина на рынке. С производителями Яндекс.Маркет Аналитика сотрудничает на коммерческой основе. Данные на дашбордах обновляются раз в сутки, а состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.

Всего на сервисе пять уровней доступа к данным, зависящие от доли в каждой категории товаров, с которыми работает магазин. Начальный уровень доступен магазинам, которые занимают до 0,2% рынка в своей категории, — раньше они видели только свою долю на рынке, а сейчас получили доступ ещё к четырём отчётам: «Продажи категории», «Продажи категории верхнего уровня» (показывает объёмы смежных категорий в штуках и деньгах), «Доли ценовых сегментов в категории», «Динамика средневзвешенной цены в категории».

Например, небольшой магазин мобильных телефонов раньше видел только долю своих продаж от всего онлайн-рынка. Теперь он может посмотреть динамику всего рынка в штуках и деньгах, сравнить продажи телефонов и аксессуаров к ним, узнать, что в этом месяце продажи сместились в сторону более дорогих или более дешёвых моделей смартфонов.

Кроме того, раньше уровень доступа рассчитывался, исходя из доли магазина на рынке в штуках. В этом случае магазины, которые продавали дорогие и редкие товары автоматически часто попадали на уровень ниже, чем магазины, которые продают дешёвый товар большими объёмами, хотя оборот у них был одинаковый. Теперь доля относительно всей категории будет рассчитываться и в штуках, и в деньгах.

Также теперь к сервису могут присоединиться магазины, которые продали не менее 90 товаров за последние 90 дней (раньше — от 300 проданных товаров), благодаря чему картина рынка во многих категориях расширится и станет более детальной.