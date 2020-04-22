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Яндекс.Маркет Аналитика: спрос на ноутбуки и холодильники растёт вместе с курсом доллара

Эксперты сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика изучили, как связаны между собой курс доллара к рублю и онлайн-заказы техники. Для этого они посчитали корреляции между курсом и количеством заказов товаров из разных категорий, а также между курсом и средним чеком в разных категориях.

В зависимости от того, как сильно были связаны рост курса валюты и поведение пользователей (покупали они чаще и/или дороже), товары поделили на 3 группы:

Вместе с ростом курса россияне стали тратить больше на акустические системы (средний чек в марте на 35% больше, чем в феврале), телевизоры (на 23%) настольные компьютеры (на 23%) и планшеты (на 14%). Эксперты отмечают, что может быть несколько причин роста среднего чека: либо покупатели начинают выбирать более дорогие модели, ожидая повышения курса, либо ритейлеры оперативно поднимают цены на эти товары.

В то же время, количество онлайн-заказов ноутбуков выросло на 83% (на рост также мог повлиять и переход на удалённую работу), а телевизоров — на 54%.

«В момент резкого изменения курса валют продавцам и производителям важно оперативно увидеть, увеличился ли спрос и средний чек в категории, которой торгует магазин, как отреагировали покупатели и другие ритейлеры, стали ли чаще искать и покупать какой-либо товар. Всё это очень важно при принятии решений в ситуации, когда рынок волатилен», — прокомментировал Илья Зинченко, руководитель Яндекс.Маркет Аналитики.

В исследовании использовались данные Яндекс.Маркет Аналитики об онлайн-заказах и данные ЦБ России о курсе доллара с января по март 2020 года.

Автор: Анна
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