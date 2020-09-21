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Яндекс.Маркет Аналитика упростила производителям способ подключения к сервису

Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика добавил новый способ подключения — теперь производители могут сделать это в своём личном кабинете на Яндекс.Маркете.

С магазинами Яндекс.Маркет Аналитика работает на бартерной основе (они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчётам в личном кабинете), а с производителями — на коммерческой. Данные на дашбордах обновляются раз в сутки, и состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.

Раньше подключиться можно было только в индивидуальном порядке — производителям нужно было отправить запрос в отдел продаж Яндекс.Маркет Аналитики, вести переговоры, согласовывать и подписывать договор. Сейчас достаточно нажать пару кнопок, оплатить и мгновенно получить доступ к статистике. В то же время обычный способ подключения остаётся доступным для тех производителей, кому необходимы особые условия сотрудничества.

Теперь в личном кабинете производители могут сами рассчитать, сколько стоит аналитика для их категорий, — там доступна таблица с тарифами, можно выбрать интересующие и пополнить счёт на необходимую сумму. Также в кабинете можно подключить демодоступ к одной любой категории на 7 дней, чтобы познакомиться с сервисом на реальных данных и увидеть, как формируются отчёты.

«Личный кабинет для производителей становится единым инструментом для наших партнёров, позволяющим управлять своим присутствием на наших сервисах. Мы хотели помочь производителям сократить время подключения к Яндекс.Маркет Аналитике — если раньше в среднем это занимало 30-40 дней, то сейчас это можно сделать в течение дня. Тарифы у нас фиксированные, поэтому в личном кабинете на Маркете производитель может сразу увидеть точную сумму, которую нужно будет заплатить за максимально свежую статистику по своей категории товаров», — отметил Илья Зинченко, руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика.

В своём личном кабинете на Маркете производитель также может назначать ставки для товаров, делать свои модели заметнее в каталогах Маркета, отвечать на отзывы пользователей, получать статистику по спросу на продукцию и многое другое.

Автор: Анна
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