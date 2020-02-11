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Яндекс.Маркет Аналитика вышла в открытую бету

Группа компаний Яндекс.Маркет выпустила в открытую бету новый сервис для бизнеса — Яндекс.Маркет Аналитику. Он позволяет оперативно получать информацию о рынке онлайн-торговли в удобном интерфейсе. Сейчас там представлено более 500 категорий с аналитикой и доступен подневный расчёт данных.

Основную информацию для аналитики сервис берёт у продавцов-партнёров сервиса и дополняет её знаниями о рынке, которые доступны группе компаний Яндекс.Маркет. На основе полученной информации с помощью машинного обучения рассчитываются данные, которых не хватает, и получается картина рынка.

С магазинами Яндекс.Маркет Аналитика работает на бартерной основе: они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчётам в личном кабинете. Объём предоставляемой им информации зависит от доли магазина на рынке. С производителями Яндекс.Маркет Аналитика сотрудничает на коммерческой основе.

Благодаря Яндекс.Маркет Аналитике магазины и производители в своём личном кабинете могут увидеть информацию по рынку, анализировать портрет целевой аудитории, эффективность продаж и популярность брендов. Площадка показывает возраст, пол, интересы покупателей, а также данные об объёмах заказов, доступные как в денежных, так и в количественных показателях.

Таким образом, партнёрам сервиса не приходится искать информацию в разных источниках — данные на дашбордах обновляются раз в сутки, а состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.

«У нас есть аналитика по более чем 500 категориям, а в день мы обрабатываем до 165 миллионов товарных транзакций. Кроме того, благодаря подневному расчёту данных наши партнёры могут держать руку на пульсе и гибко реагировать на события. Сейчас мы единственный в России сервис, который отдаёт данные в таком оперативном формате. Мы продолжим развивать платформу — работать над количеством срезов данных, качеством данных и UX личного кабинета», — сказал Илья Зинченко, руководитель сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.

Автор: Анна
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