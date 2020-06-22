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Яндекс.Маркет: анализ спроса на климатическую технику

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на климатическую технику и узнали, как изменения погоды влияли на покупательские предпочтения россиян. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 мая по 17 июня 2020 года.

За последние две недели эксперты Яндекс.Маркета зафиксировали резкий рост спроса на некоторые категории климатической техники. Так, интерес к вентиляторам и кондиционерам начал увеличиваться 6 июня и 9 июня достиг пика — за неделю категории выросли на 766% и 308% соответственно. По мнению экспертов Яндекс.Маркета, такой ажиотаж может быть связан с жаркой погодой, подготовкой россиян к тёплому сезону и обустройством дач для комфортного летнего проживания.

Отмечается, что высокому спросу на вентиляторы и кондиционеры предшествовал аномальный интерес к обогревателям — в конце мая спрос вырос на 380% и 19 мая достиг пика. Россияне в конце месяца интересовались обогревателями примерно в 5 раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года; даже осенью, когда россияне чаще всего заказывают обогреватели, спрос не такой высокий.

Вентиляторы

Чаще всего россияне выбирали модели вентиляторов от производителя Scarlett (9% пользовательских переходов), Xiaomi (8,2%) и AEG (7,8%). Наибольшее внимание пользователи сервиса обращали на напольные модели (79%), а уже потом на настольные (17%) и потолочные (2%). Самым популярным вентилятором стала модель Xiaomi Mijia DC Inverter со средней стоимостью около 6 тысяч рублей. Большинство пользователей сервиса искали вентиляторы в среднем за 3300 рублей.

Кондиционеры

По данным экспертов Яндекс.Маркета, в среднем россияне готовы потратить на кондиционер около 23 тысяч рублей. Наиболее популярным производителем стал Ballu — 15% пользовательских переходов пришлось на предложения техники этого бренда, а самой популярной моделью стал его же мобильный кондиционер со средней стоимостью около 15 тысяч рублей.

Очистители и увлажнители воздуха

Эксперты сервиса также зафиксировали аномальный рост спроса на очистители и увлажнители воздуха. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас россияне примерно в 2,5 раза чаще интересуются такой техникой.

В среднем россияне готовы потратить на покупку устройства около 10 тысяч рублей. Наиболее популярными моделями стали очиститель и увлажнитель воздуха от Xiaomi со средней стоимостью около 12 и 9 тысяч соответственно. Этот же бренд стал самым популярным у россиян — более 20% пользовательских переходов пришлось на предложения очистителей и увлажнителей воздуха этого китайского производителя.

Автор: Анна
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