Яндекс.Маркет: исследование спроса на летний транспорт

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на летний транспорт и узнали, на чём катаются россияне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 14 июня 2020 года.

Самым популярным летним транспортом у россиян стал велосипед — на такие предложения пришёлся 71% пользовательских переходов. Вторыми по популярности стали самокаты — 20% переходов. Третье место в рейтинге в этом году заняли гироскутеры и сегвеи (4%), а четвёртое и пятое — скейтборды и роликовые коньки.

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, рост спроса на велосипеды в этом году может быть связан с режимом самоизоляции — россияне хотят вернуть себя в форму после долгого пребывания дома. Отмечается, что ограничения сказались и на снижении интереса к самокатам — их обычно используют как лёгкий и быстрый способ передвижения, но весной у многих россиян практически пропала необходимость перемещаться по городу.

Велосипеды

По данным экспертов сервиса, спрос на велосипеды начал резко увеличиваться в начале апреля и достиг пика 1 июня. Сейчас россияне почти в 2 раза чаще интересуются категорией, чем в июне прошлого года, и в среднем готовы потратить на велосипед около 18 тысяч рублей.

Чаще всего пользователи сервиса выбирали горные велосипеды — более 50% переходов пришлось на предложения таких моделей. Менее популярными стали городские с 25% переходов. Наиболее популярным горным велосипедом на Яндекс.Маркете стал STELS Navigator 500 MD 26 F010, а городским — STELS Pilot 710 24 Z010.

Самый популярный производитель велосипедов на Маркете — STELS. На предложения моделей этого бренда пришлось 32% пользовательских переходов. Второе место занял FORWARD (8,4%), а третье — Novatrack (8,1%).

Более 4% переходов пришлось на предложения электровелосипедов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2020-м россияне интересуются таким видом транспорта немного чаще. Наиболее популярной моделью стал электровелосипед Eltreco XT 600 со средней стоимость около 40 тысяч рублей.

Самокаты

Чаще всего россияне интересовались электросамокатами — на предложения таких моделей пришёлся 51% пользовательских переходов. Второе место по популярности заняли городские самокаты (25%), а третье — спортивные (10%). Как отмечают эксперты сервиса, в прошлом году на третьем месте были кикборды (трёхколёсные гибриды самоката и скейтборда).

Самым популярным самокатом этой весны стала электрическая модель Mijia Xiaomi M365 со средней стоимостью около 25 тысяч рублей. Помимо Xiaomi, среди россиян также были популярны модели от KUGOO — в рейтинге топ-10 наиболее популярных электросамокатов шесть позиций заняли модели этого производителя.

Гироскутеры и сегвеи

Интерес к категории современных электрических транспортных средств начал постепенно расти с середины апреля и достиг пика 1 июня. Тогда количество переходов на предложения гироскутеров, сегвеев и моноколёс выросло более чем в 2 раза по сравнению с началом мая.

Лидером у россиян стали гироскутеры — почти 70% пользовательских переходов пришлось на предложения таких гаджетов. Наиболее популярной моделью стал Smart Balance PRO PREMIUM со средней стоимостью около 9 тысяч рублей. Чуть менее популярны у россиян сегвеи — на них пришлось 22% пользовательских переходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2020-м россияне стали гораздо чаще использовать сегвеи для передвижения. Первое метро в рейтинге сегвеев этой весны стала модель Ninebot Mini. А, вот, на моноколёса в 2020 году пришлось всего 9% пользовательских переходов.

Как отмечают эксперты, также у россиян пользуются большой популярностью современные электрические транспортные средства с подсветкой — 70% пользовательских переходов пришлось на предложения гироскутеров, сегвеев и моноколёс с LED-подсветкой.