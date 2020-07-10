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Яндекс.Маркет: анализ спроса на средства от насекомых

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на средства от насекомых и узнали, как он менялся в этом сезоне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 мая по 7 июля 2020 года.

Спрос на категорию начал расти с начала лета и достиг пика 29 июня — тогда количество переходов в интернет-магазины на предложения средств от насекомых было на 73% больше, чем 1 июня. За последний месяц россияне интересовались средствами защиты от москитов примерно в 1,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, а в начале июля спрос вырос уже в 2,5 раза и продолжает расти. По мнению экспертов сервиса, изменение покупательских предпочтений связано с закрытием границ и разгаром дачного сезона — многие россияне отдыхают в загородных домах, где вынуждены бороться с насекомыми.

Чаще всего пользователи сервиса искали средства для защиты от комаров — 44% пользовательских переходов пришлось на предложения таких товаров. На втором месте по «назойливости» стали тараканы (14% переходов), а на третьем — муравьи (10%). В основном россияне предпочитают наносить на себя средства в аэрозолях или используют порошки для борьбы с насекомыми.

Более того, как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, за последние два месяца был зафиксирован повышенный спрос и на средства от блох и клещей для животных — в мае и июне пользователи сервиса интересовались категорией примерно в 1,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде 2019 года. Причём россияне готовы потратить на защиту своих питомцев больше денег, чем на себя — примерно на 10%. Также выяснилось, что большинство пользователей Яндекс.Маркета ищут средства защиты для собак — более 70% переходов пришлось на предложения таких товаров.

Автор: Анна
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