Яндекс.Маркет автоматизирует работу со скидками
Команда Яндекс.Маркета сообщила, что с 20 августа скидки на товары, которые представлены на карточках, будут дополнительно проверяться на честность и выгодность.
Определять, что старая цена не завышена, а скидка интересна пользователям, Маркет будет по кликабельности предложения относительно других предложений на карточке. Для товаров на карточках новые правила публикации скидок будут действовать в дополнение к прежним. Если же товар относится к категории без карточек, скидка на него будет проверяться как раньше.
Все проверки будут автоматическими и не потребуют никаких усилий с вашей стороны. Служба качества Маркета перестанет проверять скидки — честность старых цен обеспечат правила. Теперь, если на вашем сайте не указана старая цена товара, вы не получите некритичную ошибку, а ваши предложения продолжат размещаться со скидками.
Одновременно с новыми правилами у продавцов появится возможность полностью автоматизировать работу со скидками. Раньше, чтобы опубликовать предложения со скидками, для каждого было обязательно указать старую цену в прайс-листе. Теперь вы можете разрешить Маркету показывать со скидками все предложения из прайс-листа, снижение цен на которые он посчитает скидками. Для этого нужно добавить в любое место внутри <shop> строку:
<enable_auto_discounts>true</enable_auto_discounts>
Если вы готовы разрешить автоматические скидки только для отдельных предложений, добавьте эту строку внутри соответствующих <offer>.
В течение двух недель в личном кабинете появятся:
- возможность разрешить автоматические скидки для всех прайс-листов магазина;
- отчёт о том, какие из ваших предложений отображаются со скидками, а какие — без. Также он покажет рекомендации по ценам, которые помогут вашим предложениям получить бейдж о скидке.