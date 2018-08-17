+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс.Маркет автоматизирует работу со скидками

Команда Яндекс.Маркета сообщила, что с 20 августа скидки на товары, которые представлены на карточках, будут дополнительно проверяться на честность и выгодность.

Определять, что старая цена не завышена, а скидка интересна пользователям, Маркет будет по кликабельности предложения относительно других предложений на карточке. Для товаров на карточках новые правила публикации скидок будут действовать в дополнение к прежним. Если же товар относится к категории без карточек, скидка на него будет проверяться как раньше.

Все проверки будут автоматическими и не потребуют никаких усилий с вашей стороны. Служба качества Маркета перестанет проверять скидки — честность старых цен обеспечат правила. Теперь, если на вашем сайте не указана старая цена товара, вы не получите некритичную ошибку, а ваши предложения продолжат размещаться со скидками.

Одновременно с новыми правилами у продавцов появится возможность полностью автоматизировать работу со скидками. Раньше, чтобы опубликовать предложения со скидками, для каждого было обязательно указать старую цену в прайс-листе. Теперь вы можете разрешить Маркету показывать со скидками все предложения из прайс-листа, снижение цен на которые он посчитает скидками. Для этого нужно добавить в любое место внутри <shop> строку:

<enable_auto_discounts>true</enable_auto_discounts>

Если вы готовы разрешить автоматические скидки только для отдельных предложений, добавьте эту строку внутри соответствующих <offer>.

В течение двух недель в личном кабинете появятся:

  • возможность разрешить автоматические скидки для всех прайс-листов магазина;
  • отчёт о том, какие из ваших предложений отображаются со скидками, а какие — без. Также он покажет рекомендации по ценам, которые помогут вашим предложениям получить бейдж о скидке.
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 августа / Комментарии
PickPoint и ADG group создадут для интернет-магазинов зоны Click&Collect

PickPoint и ADG group создадут для интернет-магазинов зоны Click&Collect

PickPoint становится официальным и эксклюзивным представителем сети 39 районных центров для российских онлайн-магазинов и полностью обеспечивает запуск, логистику и функционирование нового сервиса Click&Collect, разработанного совместно с ADG group.

далее →

14 августа / Комментарии
«220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти

«220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти

ГК «220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти.
До апреля 2019 года ГК «220 Вольт» планирует установить 220 интерактивных устройств, а инвестиции в проект составят 10 млн руб.

далее →

13 августа / Комментарии
В Яндекс.Директе появились частные специалисты по настройке рекламы

В Яндекс.Директе появились частные специалисты по настройке рекламы

Команда Яндекс.Директа сообщила, что теперь рекламодатели смогут обращаться за помощью в настройке и ведении кампаний к проверенным частным специалистам.

далее →

13 августа / Комментарии
Tmall начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете»

Tmall начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете»

Китайская компания Tmall (как и AliExpress входит в Alibaba Group) начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете». «Яндекс.Маркет» стал первой сторонней площадкой, на которой Tmall начал продавать свои товары.

далее →

9 августа / Комментарии
На Tmall Global появилась российская косметика

На Tmall Global появилась российская косметика

8 августа на трансграничной онлайн-площадке Tmall Global открылся первый флагманский магазин российской косметики Librederm. Открытие приурочено к счастливой дате «двойной восьмерки» — дню распродаж на Tmall Global. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!