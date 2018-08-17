Яндекс.Маркет автоматизирует работу со скидками

Команда Яндекс.Маркета сообщила, что с 20 августа скидки на товары, которые представлены на карточках, будут дополнительно проверяться на честность и выгодность.

Определять, что старая цена не завышена, а скидка интересна пользователям, Маркет будет по кликабельности предложения относительно других предложений на карточке. Для товаров на карточках новые правила публикации скидок будут действовать в дополнение к прежним. Если же товар относится к категории без карточек, скидка на него будет проверяться как раньше.

Все проверки будут автоматическими и не потребуют никаких усилий с вашей стороны. Служба качества Маркета перестанет проверять скидки — честность старых цен обеспечат правила. Теперь, если на вашем сайте не указана старая цена товара, вы не получите некритичную ошибку, а ваши предложения продолжат размещаться со скидками.

Одновременно с новыми правилами у продавцов появится возможность полностью автоматизировать работу со скидками. Раньше, чтобы опубликовать предложения со скидками, для каждого было обязательно указать старую цену в прайс-листе. Теперь вы можете разрешить Маркету показывать со скидками все предложения из прайс-листа, снижение цен на которые он посчитает скидками. Для этого нужно добавить в любое место внутри <shop> строку:

<enable_auto_discounts>true</enable_auto_discounts>

Если вы готовы разрешить автоматические скидки только для отдельных предложений, добавьте эту строку внутри соответствующих <offer>.

В течение двух недель в личном кабинете появятся: