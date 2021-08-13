+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Маркет более чем в 4 раза расширил сеть ПВЗ для продавцов

Яндекс.Маркет более чем в 4 раза расширил сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ), через которые принимает от продавцов-партнёров товары, уже упакованные для доставки. Раньше эта возможность была доступна в 7 городах России. Теперь к ним добавились ещё 26 городов в разных частях страны, а также населённые пункты в Подмосковье.

Благодаря этому продавцам стало доступно больше точек для отгрузки товаров, а местные жители смогут получать покупки из маркетплейса быстрее. Такое расширение — это плюс и для партнёров сервиса, которые владеют ПВЗ: теперь они будут получать 50 рублей за каждый принятый от магазинов заказ.

Маркет стал принимать товары от продавцов через пункты выдачи заказов в 26 городах по всей стране: Астрахани, Белгороде, Брянске, Волгограде, Вологде, Воронеже, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Курске, Новороссийске, Оренбурге, Рязани, Самаре, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Твери, Тольятти, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Ярославле, а также в населённых пунктах в Московской области. В начале этого лета сервис запустил приём посылок через такие пункты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Нижнем Новгороде. В них всех теперь стало ещё больше пунктов выдачи заказов, которые принимают товары от продавцов. В общей сложности магазинам сейчас доступно больше 400 ПВЗ по всей стране, и сервис продолжит увеличивать их количество.

Возможность отгрузки заказов через пункты выдачи позволяет магазинам работать с Маркетом по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит товары на своём складе, сам упаковывает их, передаёт маркетплейсу, а тот доставляет покупателям. С этой моделью продавцы могут размещать на сервисе более широкий ассортимент и при этом не «замораживать» свои товары на складе Маркета. Модель FBS особенно подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для торговли товарами с низкой оборачиваемостью — например, умными часами или утюгами.

Маркетплейс активно развивает свою логистику. С мая по июль этого года он в 3 раза увеличил логистические мощности — у сервиса уже 7 складов, больше 55 сортировочных центров, свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов и больше 2 тыс. постаматов по всей стране. Маркет планирует и дальше расширять инфраструктуру в регионах.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 августа / Комментарии
Почта России начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы

Почта России начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы

Почта России начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах Почты и более 1500 партнерских почтоматах.

далее →

11 августа / Комментарии
Почта России запустила оплату доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

Почта России запустила оплату доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

В марте 2021 г. Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше сервис работал только в мобильном приложении Почты на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на iOS и на сайте компании.

далее →

10 августа / Комментарии
«ВкусВилл» запустил доставку лекарств

«ВкусВилл» запустил доставку лекарств

Компания «ВкусВилл», крупнейшая розничная сеть магазинов по продаже товаров для здорового питания, начала тестировать собственную доставку лекарств из партнерских аптек. На первом этапе компания сотрудничает с «Сердцем России» и «Планетой здоровья».

далее →

10 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет доставит покупку с точностью до часа

Яндекс.Маркет доставит покупку с точностью до часа

Яндекс.Маркет  запустил доставку заказов на удобный интервал в пределах одного часа. Новая услуга называется — доставка по часам. Она позволяет выбрать для получения заказа, например, ближайшую субботу с 14:00 до 15:00.

далее →

29 июля / Комментарии
Выручка международного бизнеса Почты России выросла на 33,7%

Выручка международного бизнеса Почты России выросла на 33,7%

По итогам первого полугодия 2021 г. выручка Почты России от доставки импортных отправлений выросла на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 15,4 млрд руб. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!