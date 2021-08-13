Яндекс.Маркет более чем в 4 раза расширил сеть ПВЗ для продавцов

Яндекс.Маркет более чем в 4 раза расширил сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ), через которые принимает от продавцов-партнёров товары, уже упакованные для доставки. Раньше эта возможность была доступна в 7 городах России. Теперь к ним добавились ещё 26 городов в разных частях страны, а также населённые пункты в Подмосковье.

Благодаря этому продавцам стало доступно больше точек для отгрузки товаров, а местные жители смогут получать покупки из маркетплейса быстрее. Такое расширение — это плюс и для партнёров сервиса, которые владеют ПВЗ: теперь они будут получать 50 рублей за каждый принятый от магазинов заказ.

Маркет стал принимать товары от продавцов через пункты выдачи заказов в 26 городах по всей стране: Астрахани, Белгороде, Брянске, Волгограде, Вологде, Воронеже, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Курске, Новороссийске, Оренбурге, Рязани, Самаре, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Твери, Тольятти, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Ярославле, а также в населённых пунктах в Московской области. В начале этого лета сервис запустил приём посылок через такие пункты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Нижнем Новгороде. В них всех теперь стало ещё больше пунктов выдачи заказов, которые принимают товары от продавцов. В общей сложности магазинам сейчас доступно больше 400 ПВЗ по всей стране, и сервис продолжит увеличивать их количество.

Возможность отгрузки заказов через пункты выдачи позволяет магазинам работать с Маркетом по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит товары на своём складе, сам упаковывает их, передаёт маркетплейсу, а тот доставляет покупателям. С этой моделью продавцы могут размещать на сервисе более широкий ассортимент и при этом не «замораживать» свои товары на складе Маркета. Модель FBS особенно подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для торговли товарами с низкой оборачиваемостью — например, умными часами или утюгами.

Маркетплейс активно развивает свою логистику. С мая по июль этого года он в 3 раза увеличил логистические мощности — у сервиса уже 7 складов, больше 55 сортировочных центров, свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов и больше 2 тыс. постаматов по всей стране. Маркет планирует и дальше расширять инфраструктуру в регионах.