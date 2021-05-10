Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет сообщает о изменениях в порядоке работы с возвратами для моделей FBY, FBY+ и FBS и обновляет приложения (№ 4.1, № 5 и № 5.1) к договору на размещение. Изменеия вступают в силу с С 10 мая.

Обновление направлено на то, чтобы покупателям не приходилось ждать возврата денег по несколько недель.

По статистике Маркета, 74% партнеров не отвечают на запросы Яндекса с просьбой принять решение по возврату. А в каждом пятом случае партнеры подтверждают возврат денег по фотографиям от покупателей — без вывоза товаров со склада и без экспертизы.

Теперь, согласно новым условиям, маркетплейс сможет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям за любые товары.

Приниматься такие решения будут после возвращения товара на склад Маркета (для FBY и FBY+) или на склад магазина (для FBS). Партнер сможет оспорить решение в течение 30 дней. Для этого нужно будет вывезти товары со склада, если магазин работает по моделям FBY и FBY+, а также прислать претензию с экспертным заключением или заключением авторизованного сервисного центра.

Также партнеры смогут возвращать покупателям деньги за товары ненадлежащего качества стоимостью до 2000 ₽ включительно без их обратной пересылки на склад. Такая опция скоро появится в личном кабинете на странице «Юридические данные». Если она будет включена, оспорить решение Маркета о возврате денег будет нельзя. Эта опция позволит партнерам сократить расходы на компенсации обратной пересылки товаров ненадлежащего качества.