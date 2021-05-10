+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет сообщает о изменениях в порядоке работы с возвратами для моделей FBY, FBY+ и FBS и обновляет приложения (№ 4.1, № 5 и № 5.1) к договору на размещение. Изменеия вступают в силу с С 10 мая.

Обновление направлено на то, чтобы покупателям не приходилось ждать возврата денег по несколько недель.

По статистике Маркета, 74% партнеров не отвечают на запросы Яндекса с просьбой принять решение по возврату. А в каждом пятом случае партнеры подтверждают возврат денег по фотографиям от покупателей — без вывоза товаров со склада и без экспертизы.

Теперь, согласно новым условиям, маркетплейс сможет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям за любые товары.

Приниматься такие решения будут после возвращения товара на склад Маркета (для FBY и FBY+) или на склад магазина (для FBS). Партнер сможет оспорить решение в течение 30 дней. Для этого нужно будет вывезти товары со склада, если магазин работает по моделям FBY и FBY+, а также прислать претензию с экспертным заключением или заключением авторизованного сервисного центра.

Также партнеры смогут возвращать покупателям деньги за товары ненадлежащего качества стоимостью до 2000 ₽ включительно без их обратной пересылки на склад. Такая опция скоро появится в личном кабинете на странице «Юридические данные». Если она будет включена, оспорить решение Маркета о возврате денег будет нельзя. Эта опция позволит партнерам сократить расходы на компенсации обратной пересылки товаров ненадлежащего качества.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс»  приобрел банк «Акрополь», принадлежащий директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки составила 1,1 млрд руд. Из этой суммы 75 млн руб. являются премией к капиталу банка за покупку, отмечается в сообщении «Яндекса».

далее →

30 апреля / Комментарии
Тинькофф купил «Кошелёк»

Тинькофф купил «Кошелёк»

Группа Тинькофф объявляет о приобретении контролирующей доли в компании ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелёк». Сделка закрыта 29 апреля 2021 г. Коммерческие условия сделки не раскрываются.

далее →

28 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» объявил о покупке финтех-стартапа «Чаевые просто», второго по величине сервиса электронных чаевых на российском рынке. Финансовые показатели приобретенного «Яндексом» сервиса не раскрываются, как и сумма сделки.

далее →

28 апреля / Комментарии
В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

Команда Telegram в своём блоге сообщила, что в мессенджере появилась возможность принимать платежи в любом чате. Новая опция работает в любом приложении, в том числе Telegram для компьютеров.

далее →

26 апреля / Комментарии
Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса

Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса

Ozon продолжает развивать финансовые сервисы для продавцов, чтобы поддержать и масштабировать их бизнес на маркетплейсе. У предпринимателей появилась возможность получать ежедневные выплаты от площадки за продажу своих товаров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!