«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукцию под своей торговой маркой

«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары собственной торговой марки (СТМ) «Кстати, на Маркете», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании. Сначала это будут продукты питания, а чуть позже, под другой СТМ, электроника.

В «Яндекс.Лавке» уже есть товары СТМ «Из Лавки», но товары «Маркета» будут доступны к покупке по всей стране, а в зависимости от объема покупки могут применяться скидки. У «Яндекса» на данный момент уже около десяти партнеров по СТМ, например, «Новапродукт» (будет выпускать гранолу) и «Белевские сладости». Запуск СТМ позволит «Яндексу» увеличить лояльность со стороны потребителя, считает партнер Data Insight Борис Овчинников.

Тенденция с СТМ в ритейле и особенно в онлайн-торговле стала интересна многим в последние годы, считают опрошенные изданием участники рынка. Доля собственных торговых марок в розничном товарообороте в продуктовом ритейле по итогам 2020 года доля выросла более чем на 2 процентных пункта и превысила 10%, по данным INFOLine.