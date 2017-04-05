Яндекс.Маркет добавит к отзывам на товары фотографии пользователей

У всех зарегистрированных пользователей Яндекс.Маркета появилась возможность добавить фотографии к отзывам на товары. Новая функция будет доступна во всех карточках товаров. Таким образом сервис планирует сделать отзывы более информативными и полезными.

По данным Яндекс.Маркета, отзывы на товары повышают доверие пользователей к покупкам в интернете и стимулируют рост числа заказов на 10% и более в зависимости от товарной категории. Опросы пользователей в рамках тестирования нового формата показали, что отзыв с фотографиями воспринимается как более качественный и содержательный.

Новая опция запущена параллельно с экспериментальным проектом с краудсорсинговым сервисом Яндекс.Толока. В рамках проекта пользователям Яндекс.Толоки (асессорам) предлагалось написать отзыв на товар из популярных категорий и снабдить его собственными фотографиями. Всего за два дня эксперимента было собрано более 1 000 отзывов, из которых по итогам двух проверок (ручной и автоматической) только 30 не были приняты к публикации. При этом автоматическая проверка показала высокий уровень качества, и в перспективе она станет основным инструментом контроля уникальности фотографий и текстов.

В начале февраля 2017 года «Яндекс.Маркет» сообщил о запуске масштабного эксперимента по проверке возврата товаров в магазинах-партнёрах. В сервисе для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока» была опубликована задача «Контрольная закупка на Маркете» от заказчика под именем «Я.Андромеда».