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Яндекс.Маркет доставит лекарства за 1–2 часа жителям ещё пяти городов

Жители нескольких городов-миллионников теперь могут заказать на Яндекс.Маркете лекарства, которые отпускают без рецепта, и получить их с доставкой за 1–2 часа. Услуга заработала в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Новосибирске и скоро появится в Казани.

В этом сентябре сервис запустил такую возможность в Москве. Маркетплейс доставляет лекарства прямо до двери — и не нужно выходить из дома, даже в ближайшую аптеку.

Товары можно заказать в разделе «Яндекс.Маркет Express». Развозить их помогает Яндекс.Доставка. В каждом из городов, где теперь можно получить лекарства за 1–2 часа, доступно для заказа около 3000 препаратов. В этих регионах Маркет работает с разными аптечными сетями, среди них «Озерки», «Хорошая аптека», «Аптека № 1», «Доктор Столетов», «Радуга», «Аптека от склада» и другие. Сервис будет расширять и ассортимент товаров, и список партнёров.

Маркетплейс продолжит развивать экспресс-доставку безрецептурных лекарств — в будущем она заработает и в других регионах страны. Сервис планирует также участвовать в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Всего на Маркете можно заказать с экспресс-доставкой больше 850 тыс. товаров — это самый большой ассортимент с быстрой доставкой среди маркетплейсов в стране. Товары с доставкой за 1–2 часа доступны в разделе «Яндекс.Маркет Express» на сайте и в приложении Маркета, а также в приложении Яндекс Go.

Автор: Анна
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