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Яндекс.Маркет доставит покупку с точностью до часа

Яндекс.Маркет запустил доставку заказов на удобный интервал в пределах одного часа. Новая услуга называется — доставка по часам. Она позволяет выбрать для получения заказа, например, ближайшую субботу с 14:00 до 15:00. Посылка приедет в срок — и не придётся отказываться от своих планов на выходной, чтобы весь день ждать дома курьера, как может быть в случае с доставкой без точного времени.

Маркет первым из маркетплейсом запустил курьерскую доставку, которую можно заранее заказать на конкретные день и часовой интервал. Обычно при выборе этой услуги на разных сервисах курьера нужно ждать весь день или, к примеру, с утра и до обеда.

Воспользоваться доставкой по часам можно при оформлении заказа на маркетплейсе. Для этого достаточно выбрать курьерскую доставку, а затем дату и часовой интервал. Сервис заранее привезёт заказ в ближайший мини-склад, например в Яндекс.Лавку, а оттуда курьер принесёт покупку по адресу в выбранное время. За час до доставки Яндекс позвонит пользователю и напомнит про неё.

Если в конкретный день все часовые интервалы уже будут заняты, пользователь всё равно сможет выбрать доставку на эту дату, но с увеличенным интервалом — к примеру, с 13:00 до 20:00. В этом случае, как только маркетплейс выдаст курьеру заказ для доставки, покупатель получит смс со ссылкой. По ней можно будет в любой момент посмотреть местонахождение курьера и номер своей посылки в общей очереди заказов, которые он развозит.

Пока доставка из маркетплейса по часам работает в тестовом режиме. Сейчас она действует в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. В будущем Маркет может расширить географию услуги.

Часовые интервалы доступны для товаров с пометкой «Доставка Яндекса» и при оплате покупки сразу на маркетплейсе. Услуга действует для заказов стоимостью до 50 тыс. рублей, весом до 10 кг и размерами до 50 см с каждой стороны. Сама доставка стоит столько же, сколько и стандартная курьерская доставка Маркета в столичном регионе, — от 49 рублей. Подписчики Яндекс Плюса могут воспользоваться новой услугой бесплатно при заказе на сумму от 699 рублей.

Автор: Анна
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