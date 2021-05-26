Яндекс.Маркет доставит живые цветы за 1–2 часа

На Яндекс.Маркете теперь можно заказать цветы с экспресс-доставкой. Сервис запустил ее совместно с Яндекс.Доставкой. С новой услугой больше не придется заказывать букет за несколько дней, чтобы его доставили к нужной дате без задержки — например, ко дню рождения, 8 Марта или Последнему звонку. Достаточно сделать заказ на Яндекс.Маркете — и курьер привезет его в тот же день через 1–2 часа.

На маркетплейсе такой же широкий ассортимент цветов с экспресс-доставкой, как на цветочной базе. Выбрать можно из более чем 500 наименований — будь то букет ромашек за 1000 рублей или, к примеру, шляпная коробка роз за 8000 рублей. Быстрая доставка цветов уже доступна в Москве. И вскоре заработает в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и других городах РФ. Яндекс.Маркет планирует развивать и саму услугу — например, добавит возможность вместе с букетом отправить открытку с персональным поздравлением.

Заказать цветы с экспресс-доставкой можно на сайте и в мобильном приложении Яндекс.Маркета. Достаточно при поиске товаров поставить галочку в пункте «Доставка за 1–2 часа» или зайти в раздел «Экспресс-доставка», а затем — в «Цветы, букеты, композиции». Дальше нужно выбрать товар, указать имя и адрес получателя, а потом оплатить покупку. Посмотреть местонахождение курьера с заказом можно в любой момент через приложение Яндекс Go — в разделе «Доставка». Экспресс-доставка будет стоить от 99 рублей — в зависимости от региона. Но если потратить на цветы от 5000 рублей, услуга будет везде бесплатной.

Цветочным магазинам новая возможность позволяет быстро запустить онлайн-продажи с экспресс-доставкой из Яндекс.Маркета, аудитория которого — больше 7 млн человек. Для этого продавцу даже необязательно иметь свой сайт. Чтобы работать с экспресс-доставкой, нужно зарегистрироваться на Яндекс.Маркете и выбрать модель продаж с хранением товаров у себя и доставкой с помощью сервиса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры Яндекс.Доставки будут забирать покупки. Смотреть заказы и управлять ими можно через личный кабинет маркетплейса — в разделе «Список заказов». Еще можно подключить Telegram-бота Яндекс.Маркета, чтобы узнавать о новых покупках и через мессенджер.

Сервис запустил доставку за 1–2 часа в конце марта 2021. Сейчас заказать с нею можно больше 100 тыс. товаров. К концу года Яндекс.Маркет планирует увеличить их количество до 300 тыс.