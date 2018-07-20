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Право и налоги RSS

Яндекс.Маркет и AliExpress не попадают под закон о товарных агрегаторах

Поправки к закону «О защите прав потребителей» о товарных агрегаторах были приняты 19 июля Госдумой в третьем чтении. Трансляция заседания велась на сайте Думы. Их формулировки дают возможность Яндекс.Маркету и AliExpress обойти требования закона.

Согласно поправкам, агрегатором информации о товарах и услугах признается программа, сайт или страница, которые одновременно дают возможность ознакомиться с предложением, заключить договор с продавцом и произвести предоплату. Но не каждая площадка, которая относится к агрегаторам с обывательской точки зрения, будет подпадать под регулирование, считают юристы.

«Яндекс.Маркет» в конце мая убрал с сайта корзину для покупок и возможность оплаты товаров, тем самым исключив возможность отнесения себя к агрегаторам. В компании это объяснялось тем, что такая возможность «смущает пользователей, усложняет их работу на сервисе».

Маркетплейс «Беру!», который «Яндекс» развивает со Сбербанком, а также маркетплейс Goods, принадлежащий «М.Видео» и «Эльдорадо», подпадают под действие закона в случае его принятия. На них возможна предоплата товаров и услуг с переводом средств владельцу агрегатора.

Менее однозначная ситуация с AliExpress.Чтобы площадка считалась товарным агрегатором, оплата должны идти его собственнику. У AliExpress оплата проводится через стороннюю компанию — AliPay.

В Mail.ru Group не уточняют, распространится ли действие закона на принадлежащие ей площадки Pandao и Delivery Club.

Автор: Анна
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