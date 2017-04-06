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Яндекс.Маркет и Авто.ру изучили спрос и цены на автомобильные шины

Яндекс.Маркет проанализировал весенний спрос и цены на автомобильные шины, которые традиционно являются сезонным товаром. Интерес к этой категории зависит от погодных условий, пики спроса приходятся на весну (середину марта – начало апреля) и осень (середину октября).

Благодаря устойчивой теплой погоде, осенью 2016 года в Москве зимние шины были популярны и в середине ноября, хотя обычно к этому времени спрос на них уже падает.

Весной прошлого года рост спроса на летнюю резину начался с января и достиг пика в середине апреля. В этом году динамика даже несколько выше, так как снег в городе сошел довольно рано. 

Если смотреть на другие города, то для автомобилистов весна раньше всего наступает на юге (в Ростове-на-Дону пик спроса на шины приходится на середину марта), а позже всего — на Урале и в Сибири (Екатеринбург и Новосибирск активнее всего переобуваются в апреле).

Марки и цены

В марте на Яндекс.Маркете было представлено более 180 производителей автомобильных шин — и это только по Москве. Как и год назад, лидируют в рейтинге популярности финская марка Nokian и японский производитель Toyo: на них приходится больше всего переходов с Яндекс.Маркета в интернет-магазины (по 9%). За ними следует компания Yokohama — 8% переходов. Южнокорейский производитель Hankook в этом году стал более популярен и поднялся с восьмой позиции до четвертой. Замыкает пятерку лидеров немецкая компания Сontinental, на которую пришлось 6% переходов в интернет-магазины.

Средняя цена шин (цена предложений, по которым пользователи переходили из Яндекс.Маркета в интернет-магазины) составила в марте 6,2 тыс. рублей. За год она выросла незначительно — на 150 рублей. Среди наиболее популярных производителей самые бюджетные шины предлагала южнокорейская компания Kumho: цена за одну шину составила 4,9 тыс. рублей. Самый дорогой производитель — Michelin. Одна шина этой марки стоит в среднем 8,9 тыс. рублей. Средняя цена лидера — Nokian — чуть ниже средней по рынку, она составляет 5,8 тыс. рублей.

Подержанные шины

По данным Авто.ру, где есть раздел с новыми и подержанными шинами, больше четверти посетителей (27%) интересовались в марте б/у резиной.

17% пользователей, которые при выборе б/у шин указывали ценовые предпочтения, искали дешевые предложения — стоимостью до 2000 руб. за шину. Среди тех, кто хотел купить новую резину, таких было 5%. Желающие купить б/у шины также больше интересовались предложениями дороже 10 тыс. рублей — в том числе шинами для больших кроссоверов и автомобилей премиальных марок. Ими интересовались почти 22% пользователей раздела подержанных шин и лишь 4,6% потенциальных покупателей новой резины.

Автор: Анна
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