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Яндекс.Маркет и Почта России запускают совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России помогут магазинам организовать оперативную доставку товаров покупателям. Теперь магазин может спланировать отгрузку товара в личном кабинете и передать его клиенту за один день с помощью услуги «EMS оптимальное». Воспользоваться услугой могут московские магазины, которые принимают оплату товаров на Яндекс.Маркете.

Чтобы отправить заказ покупателю, достаточно скачать в личном кабинете сопроводительные документы, распечатать их и отнести вместе с товаром в ближайший центр выдачи и приёма посылок (ЦВПП) Почты России. Там посылку примут без очереди и заполнения лишних бумаг. Если магазин сдаст посылку в центр до 20:00, то покупатель сможет получить заказ в любом московском центре выдачи уже на следующий рабочий день. Стоимость услуги — от 160 рублей, а максимальная масса посылки, которую можно передать, — 20 кг. 

Для покупателя доставка товара в центр выдачи Почты России бесплатная. В отличие от почтовых отделений, центры специализируются только на посылках, поэтому в них нет общей очереди и заказ можно получить довольно быстро. Подходящий центр выдачи покупатель выбирает при оформлении заказа на Яндекс.Маркете. Если понадобится, график его работы и телефон он может проверить на сайте Почты России.

Начать работу с Почтой России магазины смогут 30 марта. На первом этапе отправлять посылки можно в 87 центров выдачи в Москве. В будущем заказы начнут принимать все 523 центра выдачи в 210 городах России.

«Рынок интернет-торговли продолжает расти, и Почта России, крупнейший отечественный логистический оператор, за последнее время запустила несколько новых продуктов и сервисов для оптимизации работы с интернет-площадками и их клиентами. Сотрудничество с Яндекс.Маркетом даст возможность интернет-магазинам воспользоваться услугами Почты России прямо на сервисе. Мы надеемся, что простая интеграция и привлекательные тарифы на наши услуги позволят многим магазинам присоединиться к проекту и предлагать покупателям удобную и бесплатную доставку», — отметил Сергей Малышев, заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России.

«Яндекс.Маркет стал первой торговой площадкой, которая запускает подобный проект с Почтой России. Вместе мы поможем магазинам организовать доставку самым популярным в России способом — в пункт выдачи заказов. По данным исследования, проведённого прошлой осенью Яндекс.Маркетом и компанией GfK Rus, за год доставкой в пункт выдачи воспользовались 66% онлайн-покупателей, а самой удобной её назвали 38% участников исследования», — говорит Дмитрий Мамонов, руководитель сервиса Яндекс.Доставка.

Автор: Анна
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