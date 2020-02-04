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Яндекс.Маркет и Почта России запустили совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России сообщили о запуске пилотного проекта по оформлению договора с Почтой России через личный кабинет Маркета. Никакие документы для этого не требуются — достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Пока возможность доступна только магазинам из Москвы.

Договор с Почтой России позволит доставлять заказы во все регионы страны по корпоративным тарифам. Так, отправить посылку весом до 5 килограммов из Москвы в Краснодар или в Архангельск можно всего за 126 рублей.

Заявки на подключение через Маркет рассматривают за несколько часов. После одобрения партнёрам открывается доступ в личный кабинет корпоративного клиента Почты. Остаётся только пополнить счёт и дождаться, пока Почта получит деньги. Как только это произойдёт, можно будет регистрировать первое отправление.

Что магазин получит на Маркете

После подключения к Почте можно указать на Маркете, что вы работаете с ней. Мы автоматически рассчитаем и добавим в предложения магазина условия доставки в 15 городов. Это означает, что

  • если предложения магазина не показывались в этих городах, то начнут;
  • если показывались без условий доставки, появится возможность занять более заметные позиции. Предложения с условиями доставки всегда показываются выше предложений без условий в нескольких местах. Например, во вкладке «Цены» на карточках при сортировке по популярности.

Автоматический расчёт условий самовывоза сейчас действует в двух с лишним тысячах категорий — тех, где у Маркета есть знания о весе и габаритах товаров. Кроме того, для расчёта мы можем использовать данные о весе из прайс-листов магазинов. Если после подключения к Почте в ваших предложениях не появятся условия, достаточно будет передать вес и габариты — и всё заработает. Магазины не получают ошибки качества на Маркете, если реальные условия самовывоза не совпадают с рассчитанными.

Как подключиться к Почте

Если ваш домашний регион на Маркете — Москва, подключиться можно прямо сейчас. В личном кабинете на странице «Доставка и оплата» нажмите «Подключиться к Почте». Заполните и отправьте заявку на подключение. Как только Почта одобрит заявку, вам придёт письмо с подтверждением.

Автор: Анна
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