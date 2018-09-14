«Яндекс.Маркет» и Сбербанк разработали концепцию «российского Amazon»

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк выработали концепцию своего маркетплейса, ориентированного на трансграничную торговлю. В основу логистической модели ляжет опыт компании Amazon, рассказал РБК директор по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев. Маркетплейс возьмет на себя «всю ответственность за логистику и доставку товара, за адаптацию контента на русский язык и его маркетинг».

С названием нового маркетплейса, несмотря на скорый запуск, в «Яндекс.Маркет» пока не определились. Однако, как рассказывает Васильев, компания выбрала рабочую модель и решила, какую нишу она займет. Ориентироваться на Китай «Яндекс.Маркет» не планирует. По его словам, они уже договорились с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии, США. «Это компании с оборотом от $1 млрд в год. Мы рассматриваем варианты партнерства непосредственно с брендами, с ритейлерами и, в перспективе, с зарубежными маркетплейсами», — рассказал Васильев.

Компания также выбрала те категории товаров, которые станут для нее приоритетными.

«В основном это одежда и обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. При этом мы понимаем, что средний чек на нашей площадке будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов. Сейчас средний чек покупки там составляет $3. У нас речь идет о $30 для категории „одежда и обувь“, $100 — для гаджетов», — поясняет Ваcильев.

С точки зрения системы поставки «российский Amazon» планирует использовать модель настоящего Amazon. Схема «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение) предусматривает, что продавец доставляет свой товар на бондовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе (у «Яндекс.Маркет» он расположен в Латвии) или в партнерские логистические хабы, откуда товар направляется покупателю. Логистику полностью организует маркетплейс: если с отправлением что-то случится по дороге, покупатель будет предъявлять претензии не продавцу, а площадке-посреднику.

«Не все продавцы готовы заниматься организацией доставки в Россию, особенно европейские. Рынок им не очень хорошо известен, более того, выход на него нового игрока достаточно рискован. Мы даем возможность выйти в Россию брендам без инвестиций с их стороны, с нашим маркетингом, логистикой и прочей поддержкой, которую мы им оказываем», — отмечает Васильев, добавляя, что продавцы в принципе не будут допущены к процессу отправки товара. За эти услуги площадки берут комиссию с продавцов, как правило, это 5–10% от чека. Однако какой именно будет комиссия в данном случае, Алекс Васильев не уточнил.

Для покупателей подобная схема выгодна тем, что они смогут получить товары быстрее, чем в случаях, когда логистикой занимается продавец. «На наших складах будут храниться самые популярные товары, и их доставка до покупателя займет примерно два дня. Сейчас сроки доставки трансграничных покупок составляют как минимум 15 дней», — говорит Васильев.

В случае конфликтных ситуаций многим покупателям комфортнее общаться с представителями маркетплейса, чем с продавцами, которые зачастую не говорят по-русски. «Тот факт, что владельцами маркетплейса являются „Яндекс“ и Сбербанк, также внушает доверие», — уверен Васильев.