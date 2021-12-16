Яндекс Маркет и Ситилинк расширяют сотрудничество

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ситилинк и сервис для покупки товаров Яндекс.Маркет расширили условия партнерства. Внедрение нововведений планируется провести в несколько этапов. Теперь заказы товаров Ситилинка, представленных на платформе Маркета, оформляются сразу на странице сервиса.

В настоящий момент в тестовом режиме новая модель работы распространяется на 64 магазина ритейлера в Москве, Санкт-Петербурге, а также еще в 5 городах. Получить товар можно будет уже через полчаса, резерв действует три дня. Оплата заказа доступна в магазине, после получения, наличными или банковской картой. До конца января компании планируют расширить число торговых точек, участвующих в проекте, (более 250) и подключить еще более 100 городов, среди которых Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск и Волгоград.

При оформлении покупки будет доступен выбор территориально удобного магазина Ситилинка для самовывоза. В течение 2-х минут после завершения процедуры покупатель получит смс с подтверждением и указанием точки получения заказа. Информация также будет доступна в личном кабинете пользователя на Маркете. Получить товар можно будет уже через полчаса, резерв действует три дня.

«Мы успешно сотрудничаем с Яндекс.Маркетом уже почти 10 лет.

Новая модель партнерства позволит познакомить больше покупателей с нашей сетью. Теперь платформа автоматически отображает товары в наличии в наших магазинах. Покупателям Маркета станет доступен широкий ассортимент товаров Ситилинка с возможность его быстрого получения в одном из более 250 магазинов сети. Пока в 7 городах, но мы планируем дать такую возможность всем покупателям в регионах». Алексей Мурашов, директор по розничным продажам, Ситилинк.

«Мы стремимся к тому, чтобы на Маркете пользователи могли быстро, удобно и выгодно заказать всё, что нужно. Сотрудничество с Ситилинком позволяет нам заметно расширить ассортимент маркетплейса в категориях бытовой техники, электроники, товаров для дома — и что тоже важно, всё это становится доступным покупателям по всей стране» Валерий Кашин, руководитель категории электроники и бытовой техники на Маркете.

На первом этапе Ситилинк представил 50 000 товарных позиций доступных к заказу на маркетплейсе. В первом квартале 2022 года ритейлер планирует увеличить число товарных позиций на сервисе до 100 000. В ходе проекта также запланировано внедрение функции онлайн-оплаты заказа в сервисе Яндекс.Маркет и подключение к новой модели пунктов выдачи Ситилинка.